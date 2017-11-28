النقل تعتزم إجراء انتخابات جديدة لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

السيد فؤادبدأت أزمة تشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر فى طريقها للحل، بعد توقف نشاطها منذ 2011.بحسب خطاب صادر من قطاع النقل البحري، لأعضاء الغرفة، أشار فيه إلى أن القطاع ينظر باهتمام إلى أهمية استعادة غرفة ملاحة السويس، والبحر الأحمر، ودورها فى خدمة المجتمع الملاحي، ورعاية ا

السيد فؤاد

بدأت أزمة تشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر فى طريقها للحل، بعد توقف نشاطها منذ 2011.

بحسب خطاب صادر من قطاع النقل البحري، لأعضاء الغرفة، أشار فيه إلى أن القطاع ينظر باهتمام إلى أهمية استعادة غرفة ملاحة السويس، والبحر الأحمر، ودورها فى خدمة المجتمع الملاحي، ورعاية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة”.

أوضح الخطاب الوارد من القطاع برئاسة طارق غانم لمسئولى الغرفة، أنه من هذا المنطلق سوف تعقد الجمعية العمومية خلال أيام لإجراء انتخابات للدورة الجديدة 2017 / 2021 على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وغرفة الملاحة المركزية المصرية، وبحضور الجهات المعنية، مع مرعاة الإجراءات والمواعيد والأحكام المطبقة فى القرار الوزارى رقم 30 لعام 1999 بشأن غرف الملاحة، واللائحة التنفيذية للغرفة، والأحكام الصادرة فى هذا الصدد.

أشار مصدر بالغرفة إلى أنه عقد اجتماع مؤخرا بحضور معظم أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الملاحة، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وغرفة ملاحة بورسعيد، للتوافق بين جميع الأطراف لعودة الغرفة.

خلال الاجتماع الذى اقترب من 4 ساعات، تم التوافق على مجلس الإدارة الجديد الذى سيخوض الانتخابات، ومن المتوقع ان يرأس المجلس الجديد محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى»، الذى كان يرأس هيئة موانئ البحر الأحمر، وبعدها تولى رئاسة قطاع النقل البحرى.

وعقدت غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر جمعيتها العمومية، وانتخاباتها فى إبريل 2015، التى حكم ببطلانها بسبب رفع القضايا المختلفة من أعضاء الجمعية على قرار تشكيلها وانتخاباتها.

وتضم غرفة السويس والبحر الأحمر 421 عضوًا، هم شركات تعمل بموانئ السخنة، والأدبية، والزيتيات، والسخنة، وحسب محمد نخلة، مدير الغرفة المعين بقرار وزاري، لتسيير أعمالها والدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة أن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر منشأة بقرار وزير النقل رقم30 لعام 1999.

ولفت إلى أن خمسة أعضاء منهم فقط لهم مطالب غير مشروعة، فلجأوا لطريق الشكاوي، والإنذارات القضائية، والدعاوى القضائية، منذ 2011، وفى النهاية نجحوا فى الحصول على حكم قضائى فى 2014 بوقف الانتخابات الخاصة بالغرفة، لافتا إلى أننا قمنا بمناشدة الوزارة للتدخل لحل الأزمة، ومن وقتها توقف نشاط الغرفة.

حسب المصدر، فإن قطاع النقل البحرى بدأ ينظر بالاهتمام لغرفة السويس، لا سيما بعد اختيارها من رئيس مجلس الوزراء بالقرار الأخير الذى بموجبه تشكل المجلس الأعلى للموانئ.

ونص القرار فى تشكيله الجديد على ضم غرفتين واحدة بالبحر المتوسط «غرفة ملاحة الإسكندرية»، والأخرى بالبحر الأحمر «غرفة ملاحة السويس».