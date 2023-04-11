«النقل» تعتزم إبرام اتفاقية مع ميناء بريستا الإيطالي لتسيير خط رورو منتظم إلى دمياط

تعتزم وزارة النقل، إبرام العقد النهائى مع الحكومة الإيطالية خلال مايو المقبل لتسيير خط ملاحى منتظم ينطلق من دمياط إلى ميناء تريستا وذلك لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف والبضائع والمنسوجات.

وتأتى هذا الخطوة فى إطار خطة وزارة النقل الهادفة إلى جذب عدد من الخطوط الملاحية الكبرى للعمل فى الموانئ المصرية.

قال مصدر مسئول بالهيئة لـ«المال»، إن ميناء دمياط انتهى بشكل شبه تام من التجهيزات اللازمة لبدء استقبال رحلات الخط الجديد بواقع رحلة أسبوعيًا على رصيف الرورو المجاور للرصيف 8، على عمق 12 مترًا وطول يصل إلى 193 مترًا، لافتًا إلى أن السفن التابعة للخط والمقرر استقبالها لا تتجاوز أطوالها 10 أمتار.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن تسيير خط الرورو من وإلى دمياط، ليتم بعد ذلك إضافة خدمة إلى ميناء الإسكندرية، وزيادة نوعية المنقول من البضائع وفقًا لحجم الطلب المستهدف.

ويتمتع ميناء دمياط بميزة تنافسية، كونه مفتوحًا للملاحة طوال العام حتى فى النوات، ومزوداً بممر ملاحى بطول 11 كيلومترًا وتبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر، كما يتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا لتسجل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار فى 2021 بنسبة زيادة قدرها %18.2.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار فى 2021 بنسبة ارتفاع %10.4 وذلك وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

يشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية فى السوق المحلية، بلغت 645.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى -2022 2023، وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية فى قائمة صادرات مصر لأكبر 5 دول.