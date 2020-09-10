«النقل» تعتذر عن تجاوز كمسارية قطار رقم 948 في حق أحد الركاب

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم أمس الأربعاء، يتمضن الاعتذار عما حدث فيها وإحالة مرتكبيها للتحقيق.

وأكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

وشددت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل افراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة الى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكة الحديد ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكة الحديد المختلفة وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في غطار القانون وفي إطار احترام الراكب.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب.

وأضاف البيان، أن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفوري وانه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.