«النقل» تطلق حملة «هنفطر فى المحطة» بعدد من محطات المترو والسكة الحديد (صور)

أعلنت وزارة النقل أنه تم إطلاق حملة هنفطر فى المحطة بعدد من محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية خلال أيام شهر رمضان المبارك .

وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقام متحدث مترو الأنفاق احمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بتوزيع عدد ألف وجبة خفيفة يوميا على جميع ركاب مترو الأنفاق بالمحطات وداخل القطارات أثناء تواجدهم فى وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة ( الشهداء – انور السادات – العتبة ).

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد ألف ومائتين وجبة خفيفة يوميا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية ( محطة مصر برمسيس – محطة الجيزة – محطة أسيوط ) على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم فى توقيت أذان المغرب .

وجدير بالذكر ان هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد أربعين ألف وجبه إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكه الحديد حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك .