«النقل» تطرق أبواب 5 مؤسسات دولية لتمويل خطى القطارات الكهربائية السريعة بـ2.7 مليار دولار

أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة النقل طرقت أبواب 5 مؤسسات دولية – بشكل مبدئى – للحصول على تمويلات ميسرة بقيمة 2.7 مليار دولار، لاستكمال بناء وتشييد الخط الثانى والثالث من شبكة القطارات الكهربائية السريعة «6 أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر»، بأطوال تصل إلى 1315 كيلومترًا.

كانت الوزارة قد وقعت العام الماضى عقد بناء خط سكة حديد فائق السرعة بطول 1315 كيلومترًا بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات «سيمنز موبيليتى» و«أوراسكوم كونستراكشون» و«المقاولون العرب»، بخلاف الأول «العلمين- السخنة» الذى تم توقيعه فى 2020.

وأضافت المصادر، أن قائمة المؤسسات الدولية التى جرى التفاوض مع بعضها بالفعل بداية من النصف الثانى من العام الحالي، تضم «جى بى مورجان»، و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» SACE، وبنوك «الإسلامى للتنمية» و«دويتشه بنك» و«كيه إف دبليو» الألماني.

تعتمد وزارة النقل فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الضخمة، على القروض الدولية الميسرة والتى تكون مصحوبة بفترة سماح وفائدة منخفضة جدًا، وجدول زمنى يتخطى 20 عاما للسداد، لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال، والتى تتمثل فى الأنظمة الإلكترونية لتصنيع الوحدات المتحركة، بينما توفر الحكومة المصرية تكلفة المكون المحلى التى لا تحتاج إلى عملة صعبة.

تضم الشبكة الكهربائية الجديدة الخط الذى تم توقيع عقوده عام 2020 مع نفس الشركات الثلاثة، بأطوال تصل لأكثر من 660 كيلومترا، فى المسافة من العين السخنة حتى مطروح، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والإسكندرية، فضلًا عن الخطين الثانى والثالث المذكورين سابقًا.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فى الخط الثانى الممتد بطول 1100 كيلومتر، من «القاهرة مرورًا بالأقصر وأسوان» لينتهى فى منطقة أبو سمبل، وصلت لحوالى %25 فى نفس الوقت تم تسليم مواقع مسار الخط الثالث «قنا- الغردقة – سفاجا» بطول 215 كيلو لشركات المقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية وتشمل المحطات ومسار القطار.

تقدر إجمالى الأعمال الإنشائية فقط للخطين المذكورين بحوالى 250 مليار جنيه، بالإضافة إلى حوالى 100 مليار لنفس أعمال الخط الأول “العلمين – السخنة” بطول 660 كيلو متر.

ويستغرق القطار الكهربائى السريع – الذى سيكون بديلًا عن شبكة سكك حديد مصر الحالية – أقل من ساعة تقريبًا لنقل الركاب بين القاهرة والإسكندرية، ونحو 4 ساعات بين القاهرة وأسوان، وسيعمل تحالف «سيمنز وأوراسكوم والمقاولون العرب» على أعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة 15 عامًا.