«النقل» تطرح 257 موقعاً للإيجار بمحطات مترو الأنفاق

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إجراءات طرح واستغلال عدد كبير من أصول مترو الأنفاق خارج المحطات وداخلها على الأرصفة.

وكشف مصدر مسئول بالشركة لـ«المال»، عن تنظيم 3 مزايدات بداية من يوم 13 وحتى 20 سبتمبر المقبل، للانتفاع بعدد 257 موقعًا موزعة بين مساحات شاغرة بالأرصفة وخارج المحطات، إضافة إلى أكشاك مقامة حاليًا بالداخل، بخطى المترو الأول «حلوان – المرج»، والثانى « شبرا الخيمة – المنيب».

ولفت المسئول الحكومي إلى أن الفائز فى المزايدة، ملتزم بدفع الضريبة العقارية عن المحل أو قطع الأراضى لمصلحة الضرائب.

مصدر: فترة الانتفاع 12 شهراً قابلة للتجديد لمدة 5 أعوام

مشيرًا إلى أن فترة التعاقد لمدة عام، قابلة للتجديد بحد أقصى 5 سنوات، بزيادة %10 سنويًا بعد موافقة شركة المترو على المنتفع.

وتتوزع الأملاك بواقع 81 قطعة أرض شاغرة، و37 كشكًا تجاريًا فى الخط الأول، و6 محال، و132 قطعة أرض فى الخط الثاني، إضافة إلى محل تجارى فى مول العتبة بالخط الثالث للمترو، بمساحة تصل إلى 68.5 متر.

وطالب المصدر الراغبين فى المشاركة بالمزاد بالتوجه لشركة المترو لشراء كراسة الشروط التى هى جزء من العقد قبل نهاية الأسبوع الحالي، ودفع مبلغ التأمين، والالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة.

وذكر أن الأرض الفراغ منها جزء بجانب أسوار مسار الخط، وآخر بالأرصفة وداخل المحطات، إلى جانب المحلات التجارية، وأكشاك مقامة بالفعل كانت مستخدمة من جانب مستأجرين وتم إنهاء تعاقداتهم فى الفترة الماضية.

وأشار مسئول شركة المترو إلى أن أبرز المواقع بخط «حلوان – المرج»، تضم 11 قطعة أرض خارج محطتى حدائق المعادي والمعادي بمساحات تصل إلى 200 متر، و3 بمحطة ثكنات المعادى تصل إلى 96 متراً، و5 داخل محطة جامعة حلوان، إضافة إلى 7 أماكن فى محطتى المرج والمرج الجديدة بمساحات تتراوح من متر إلى 1.5 متر، و3 فى عزبة النخل، ونفس العدد بمحطة عين شمس، وقطعة أرض برصيف محطة المطرية.

وتضم المساحات، 5 مواقع فى محطة حلمية الزيتون، و3 بحدائق الزيتون، و3 فى محطة سراى القبة، و4 مواقع بمحطة كوبرى القبة، و6 مواقع فى محطات منشية الصدر، والدمرداش، وغمرة، بواقع 2 لكل منها.

وتشمل أيضًا، 7 قطع أراض فراغ، فى محطة الشهداء، و6 أماكن فى محطتى السادات وجمال عبدالناصر، بعدد 3 للأولى و2 للثانية، ونفس العدد بمحطتى سعد زغلول والسيدة زينب بواقع 2 للأولى و4 بالثانية، ومساحة فراغ بمحطة الملك الصالح، وأخرى فى مارجرجس، وموقع مساحته 4 أمتار فى محطة دار السلام.

وذكر أن كل المواقع متاح استغلالها فى كل الأنشطة التجارية ذات النفع العام، باستثناء أنشطة الوجبات المشوية التى تعتمد على استخدام أسطوانات الغاز، وعمل مداخن، فتم حظرها، لعدم الإضرار بالركاب. وقال إنه تم السماح بترخيص أكشاك تجارية، لبيع الوجبات الجاهزة شريطة الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المعنية بهذه الأمور