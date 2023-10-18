«النقل» تطرح مزايدة لتأدية خدمة نقل الركاب برًا بين مصر والسودان

طرح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي “التابع لوزارة النقل” مزايدة بين الشركات العاملة في نقل الركاب، للقيام بالتشغيل لتأدية خدمة النقل العام للركاب بالسيارات لربط جمهورية مصر العربية بدولة السودان.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم 23 أكتوبر الحالى، على أن يتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية يوم 15 نوفمبر المقبل، وفض المظاريف المالية يوم 27 نوفمبر أيضا.

وحسب بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين مصر والسودان في عام 2013، فتشمل مستندات الركاب بين البلدين أن يكون بحوزة الراكب جواز سفر ساري المفعول صادرا من السلطة المختصة والحصول على تأشيرة دخول طبقا للتعليمات والضوابط المنظمة لتنقل مواطني الدولتين فيما بينهما وضوابط دخول باقي الجنسيات الأخرى.

كما يشترط للسماح بدخول وخروج وسائط النقل البري للركاب والبضائع المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين بصفة مؤقتة لأراضي الطرف الآخر أن تحمل المركبة دفتر مرور مقبولا من السلطات الجمركية في البلدين طبقا لشروط اصدار هذا الدفترة أو أحد الضمانات المقبولة جمركيا.

وفي حالة العبور لطرف ثالث تقدم الضمانات المقبولة جمركيا لدى كل طرف بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع.

يذكر أن شركة «ثرى إيه إنترناشيونال» الفائزة بإدارة وتنظيم وتشغيل الخط الملاحى «السد العالى – وادى حلفا» استأنفت حركة نقل الركاب بين مصر والسودان خلال أكتوبر المقبل، بعد انتهائها من تطوير وصيانة ورفع كفاءة الباخرة سيناء حمولة 600 راكب بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.