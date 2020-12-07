«النقل» تطرح تحديث خط سكة حديد «الأقصر – أسوان – السد العالى» بتكلفة 170 مليون دولار

قال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد إنها تخطط لطرح مشروع تطوير أنظمة إشارات وتجديد البنية الأساسية لخط سكة حديد « الأقصر – أسوان – السد العالى»، بطول 270 كيلومترا، بداية العام المقبل، وبتكلفة تقترب من 170 مليون دولار.

وأضاف لـ« المال» أن المشروع سيتم تمويله من خلال قرض توفره إحدى مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لمرافق النقل الحكومية، مشيرًا إلى أن المسافة المذكورة سابقا تعد آخر جزء فى خطوط السكة الحديد بمحافظات الصعيد المقرر تطويرها ضمن برنامج النهوض بالمرفق.

وبدأت وزارة النقل منذ مارس 2017 تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة سكة حديد، فضلا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة.

وتجرى «النقل» فى الوقت الحالى مفاوضات مع 3 كيانات عالمية، لتأسيس مجمع لتصنيع وتوريد قضبان السكة الحديد، بهدف توفير احتياجات السكة الحديد لأطوال تصل إلى 818 كم على الشبكة الحالية.

فى سياق متصل، قال المصدر إن الهيئة عدلت من اتفاقها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية فيما يتعلق بصيانة 82 جرارا متوقفة بورش الهيئة منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد ألزم الشركة الأمريكية بإنهاء أعمال الصيانة خلال 18 شهرًا بدلاً من 24 شهرًا، لافتاً إلى أنه تمت صيانة جرارين فى الفترة الماضية وخلال أيام سيتم إنهاء عمرة الجرار الثالث.

مصدر: الاتفاق مع «جنرال إليكتريك» على إنهاء صيانة 82 جرارا خلال 18 شهرًا

وأبرمت السكة الحديد على مدار الأربع سنوات 5 اتفاقيات لتطوير المرفق، تتضمن شراء 100 جرار من جنرال إليكتريك، مع صيانة 82 جرارا من عام 2008، إضافة إلى شراء 1300 عربة سكة حديد، من تحالف شركة «ترانسماش هولدينج»، وتوريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.

كما تشمل عقداً مع شركة «PRL» المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول القديم، فضلا عن تنفيذ عمرة جسيمة فى 41 جرارًا أخرى، إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من شركة “تالجو” الإسبانية.

وأعلنت «النقل» الأسبوع الماضى وصول الدفعة الرابعة من العربات الروسية إلى ميناء الإسكندرية، بإجمالى 13 عربة.