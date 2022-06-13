النقل تطرح استغلال الجراج متعدد الطوابق بمحطة سيدي جابر أمام الشركات المتخصصة

طرحت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، حق انتفاع الجراج متعدد الطوابق والملحق بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية، والذي تم الانتهاء من انشائه خلال السنوات الاخيرة الماضية، ضمن مشروع تطوير محطة سيدي جابر والذي قامت به شركة المقاولون العرب.

واشترطت الشركة أن يمكن للشركة الحاصلة على حق امتياز الجراج لمدة تصل من 5 الى 20 عاما، على ان تعقد جلسة المزايدة نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء مدة حق الانتفاع الخاص بشركة الرضوان للخدمات العامة والتوريدات.

وتم افتتاح المشروع منذ عام 2012 بمرحلتيه الأولى والثانية، وكان قد تم البدء فيه قبلها بنحو 4 سنوات، وظل فترة طويلة لم يتم استغلاله، وذلك قبل أن يتم البدء في تنفيذ مشروع مواز بمحطة قطار الإسكندرية الرئيسية «محطة مصر» على غرار مشروع تطوير واستغلال محطة سيدى جابر.

يذكر أن جراج السيارات متعدد الطوابق بمنطقة سيدي جابر، مكون من ستة طوابق بسعة 850 سيارة، كما تم تطوير أرصفة المحطة ومبانى الخدمات، وعمل نفق للمشاة والرصيف الخارجى، وعمل واجهات رئيسية للمحطة، وتكلف وقتها نحو 225 مليون جنيه.

وتم تطوير تشطيبات البهو الرئيسى، وقاعة كبار الزوار، وتشغيل السلالم الكهربائية، التى تربط الطابق الأرضى بالبهو الرئيسى العلوى للمحطة، وصولاً للانتهاء من مشروع التطوير، والاستغلال للمحطة بالكامل خلال يوليو الماضى، فيما تم إنشاء مدخل جديد من الجهة المقابلة لمنطقة سموحة، كذلك تم تطوير المنطقة الخلفية للمحطة.

وكانت تستهدف وزارة النقل وراء تطوير واستغلال محطة سيدى جابر، أرباحا سنوية تصل الى قرابة 35 مليون جنيه سنويًا، وأقيم المشروع على مساحة 152 ألف متر مربع، فيما أقيم المول التجارى على مساحة سبعة آلاف متر مربع من مسطح الخدمات، كما وصل طول الأرصفة بعد التطوير إلى 1800 متر، وذلك فى إطار افتتاح المرحلة الأولى منها عام 2012، فى عهد وزير النقل الأسبق جلال سعيد، فيما افتتح المرحلة الثانية الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل عام 2013.

يشار إلى أن مشروع تطوير محطة سيدي جابر شمل محطة مخصصة لقطارات الضواحى، وثلاثة مبانٍ للخدمات الكهروميكانيكية، ومولاً تجاريًا مكونًا من طابقين علويين مجهزًا بـ16 سلمًا ومشاية كهربائية، وعدد ثمانية مصاعد كبرى للمعاقين، وأنظمة حديثة للمراقبة بالإنذار مزودة بكاميرات، ونظم مكافحة الحريق، لتخدم نحو 4 ملايين مسافر بشكل سنوى.

وكانت أهم التعاقدات التي أبرمتها الشركة مؤخرا كانت متمثلة في تعاقد مع شركة مكة مصر للمقاولات لتنفيذ مشروع سكني تجاري بمنطقة سموحة والمتاخمة لمحطة سكة حديد سيدي جابر “أهم محطة بالإسكندرية” ، وذلك على مساحة تتخطى 2000 متر مربع.

وأكدت مصادر مطلعة أنه تم استصدار التراخيص من الجهات المعنية، خاصة بعد أن تم اعتبار أرض المشروع من المشروعات القومية أثناء استصدار التراخيص الخاصة بالبناء.

وأضافت المصادر أنه حصلت شركة مكة مصر للمقاولات وشركة للاستثمار والمشروعات على تراخيص البناء خلال أول مايو الماضي، ليتم البدء في أعمال الإنشاءات لإنشاء مجمع سكني وإداري بواقع دورين تجاري و11 دور سكني.

ويقع المشروع في منطقة سموحة والتي تعد الأعلى من نوعها في أسعار الوحدات السكنية والإدارية، حيث تعد محور ارتكاز الشركات بالمحافظة.

كما تعاقدت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات بالإسكندرية خلال الفترة الأخيرة مع شركة عماير مصر لإنشاء مجمع سكني ” كومباوند ” أوريا سيتي بمنطقة محرم بك ” وسط الإسكندرية” وذلك بهدف إنشاء 9 عمارات ويتم حاليا تسويق المشروع.

وتقوم الشركة التابعة للسكك الحديدية باستهداف مشروعات عقارية ومراكز تجارية، ومشروعات صغيرة ومتوسطة على الأراضي التابعة لها، كما يتم عقد لقاءات مع مستثمرين من الخارج والداخل لعرض الفرص المتاحة بها، لزيادة الإيرادات من تلك الأراضي واستخدامها في إصلاح مرفق السكك الحديدية وسداد ديونها لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية 2021.

وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.

وتعد MOT للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية خاصة العقارية، إضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.