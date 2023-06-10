«النقل» تضيف رحلات جديدة من مواعيد القطارات بمناسبة عيد الأضحى (تفاصيل)

أعلنت

ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من مواعيد القطارات الإضافية خلال الفترة من 22 يونيو الحالى، حتى 8 مايو المقبل، علاوة على القطارات الحالية.

وأشارت وزارة النقل إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لرئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير مواعيد القطارات الإضافية، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، إضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر وأكد علي تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء.

استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.



مواعيد القطارات خلال عيد الأضحى .. قطارات تالجو القاهرة – الأقصر والعكس

قطار 2040 ( تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 22/6 حتي 7/7 حيث يقوم الساعة 8:40 مساءاً من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة 5:10 الصبح.

قطار 2041 (تالجو) الاقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8 / 7حيث يقوم الساعة 8.30 صباحاً من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة 5.25 مساءا.



تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس

قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22-6 حتي 7-7 حيث يقوم الساعة 9.50 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 10.30 صباحاً.

قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23-6 حتي 7/8 حيث يقوم الساعة 10.30 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11.15 صباحاً.

قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 26-6 فقط حيث يقوم الساعة 5.00 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 5.15 صباحاً.

قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 1-7 فقط حيث يقوم الساعة 12.50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.00 مساءاً.



قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة – أسوان والعكس

قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22-6 حتى 7-7 حيث يقوم الساعة 10.40 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.50 صباحاً.

قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23-6 حتي 8-7 حيث يقوم الساعة 3.00 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.40 صباحاً.

قطار 1944( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 25-6 فقط حيث يقوم الساعة 5.10 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9.05 صباحاً.

قطار 1945 ( ثالثة مكيفة) أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 2-7 فقط حيث يقوم الساعة 9.30 مساءاً من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة 1.15 مساءاً.



قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس:

قطار 2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساءاً.

قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحاً.

قطار 2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتى 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساءاً.

قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساءاً.



تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش

قطار 2242 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.25 صباحاً.

قطار 2243 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحاً.

قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبيه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20صباحاً.

قطار 2245 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساءاً.

قطار 2246 ( تحيا مصر ) لنادي النوبه القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة7.40صباحاً .

قطار 2247 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحاً.



قطار 2249 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحاً.

قطار 2251 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.

قطار 2252 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00صباحاً.

قطار 2253 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.