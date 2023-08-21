«النقل» تضع 18 التزاما أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل 596 عربة سكة حديد لمدة 15 عاما

وضعت وزارة النقل -ممثلة فى تابعتها هيئة سكك حديد مصر- 18 التزامًا أمام شركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، الراغبة فى تولى مهمة إدارة وتشغيل 596 عربة سكة حديد مكيفة وفاخرة وVIP لمدة 15 عامًا.

وبدأت الهيئة تلقى عروض المتنافسين منذ أيام قليلة، وتتوزع قائمة العربات بواقع 300 مكيفة (منها 90 درجة أولى، و180 ثانية، و30 «بوفيه»)، و212 «VIP»، و6 قطارات تالجو تحتوى على 84 عربة.

وتعد قطارات «تالجو» من فئة الدرجات الفاخرة، ويبلغ سعر تذكرة الأولى 200 جنيه، والثانية 150 من القاهرة إلى الإسكندرية، ومن القاهرة لأسوان 700 للأولى، و550 للثانية.

ووفقًا لوثيقة حصلت «المال» على نسخة منها، تصدرت قائمة الالتزامات التى سينفذها الفائز بالمشروع، سداد كل تكاليف الوقود وزيوت تشغيل الوحدات المتحركة، ودفع قيمة إيجارية مناسبة، مقابل استخدام مسارات السكك الحديدية، والعربات، والأحواش والورش، مع زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها.

كما يلتزم الفائز أيضاً بسداد كل الضرائب والرسوم والدمغات الناتجة عن أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة، مع تحويل جزء من الأرباح المحققة سنويًا لصالح الهيئة، مع حظر بيع الأصول المتمثلة فى الجرارات وعربات، ومنع استخدامها بعيدا عن نقل الركاب.

وأتاحت الهيئة وفقا لما تناولته الوثيقة، وضع المشغل التعريفة المناسبة، شريطة أن تكون فى إطار أسس التسعير المحددة من مجلس الوزراء.

يشار إلى أن العربات المذكورة سابقًا تعمل على الخطوط الرئيسية التى تربط محافظات الصعيد بالقاهرة، والإسكندرية، وتعد أفضل الوحدات المتحركة فى أسطول الهيئة.

وتنفذ الهيئة فى الوقت الحالى حوالى 900 رحلة على مدى الـ24 ساعة، لنقل أكثر من 300 مليون راكب سنويًا.

وشملت الالتزامات صرف كل أجور العاملين المعارين من السكة الحديد وتدريبهم بشكل مستمر للعمل بالشركة التى سيتم تأسيسها لتنفيذ التعاقد، مع تطبيق كل لوائح التشغيل وأمن وسلامة مسير القطارات، مع تحمله مسئولية تحصيل الإيرادات وتسجيلها وفق دورة مستندية سليمة وطبقا للأصول المحاسبية المنظمة لأعمال الشركة الجديدة، وأحقية الهيئة الاطلاع عليها ومراجعتها، واستلامها تقارير شهرية عنها.

وتبلغ أطوال شبكة السكة الحديد فى شكلها الحالى 9570 كيلومترًا، تربط وتسير من القاهرة، بالتوازى مع نهر النيل جنوبًا حتى السد العالي.

سينفذ الكيان الفائز، وفقا لما نصت عليه «الوثيقة» خطة الصيانة للعربات وفقا للتعاقدات المبرمة حاليا مع الشركات الموردة لها، وسداه أى مديونيات تنشأ عن نظام الإدارة والتشغيل والصيانة المتفق عليه، وحظر استخدام الأصول كضمانة للحصول على أى التزامات مالية أو قانونية.

أتاحت الهيئة أمام الكيان الفائز بالادارة والتشغيل، شراء عربات جديدة على حسابه الخاص وذلك وفقا للاشتراطات الفنية المعمول،على أن يتم تقييم قيمتها عند انتهاء مدة العقد فى حالة احتياج الهيئة لها.