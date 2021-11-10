«النقل» تصرف 280 مليون يورو للتحالف المنفذ لمونوريل «6 أكتوبر – العاصمة الإدارية»

المبلغ المذكور سلفًا تم صرفه وفقًا لكل المستخلصات التى تقدم بها التحالف للوزارة

صرفت وزارة النقل مبلغًا بقيمة 280 مليون يورو لصالح تحالف شركات «المقاولون العرب – أوراسكوم- ألستوم»، المنفذ لمونوريل «6 أكتوبر – العاصمة الإدارية»، مقابل الأعمال الإنشائية التى تمت خلال الفترة الماضية، حسبما ذكرت مصادر بالوزارة.

وأضافت لـ«المال» أن المبلغ المذكور سلفًا تم صرفه وفقًا لكل المستخلصات التى تقدم بها التحالف للوزارة، مؤكدة أنه يتم صرف المستحقات باستمرار دون أى تأخير.

وذكرت المصادر أن شركة «ألستوم الفرنسية» باعتبارها الشريك الثالث فى التحالف بعد استحواذها على «بومبارديه»- حصلت وحدها على 90 مليون يورو قيمة الأعمال التى نفذتها فى المشروع، بينما حصلت شركتا »المقاولون العرب» و«أوراسكوم» على بقية المبلغ بقيمة 190 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إجمالى قيمة الأعمال الإنشائية فى المشروع تقدر بنحو 1.2 مليار يورو، موزعة مناصفة بين شركتى «المقاولون العرب، وأوراسكوم»، ونحو 2.6 مليار يورو تكلفة تركيب الأنظمة الإلكترونية والعربات التى ستنفذها ألستوم.

وأوضحت المصادر أن «المقاولون العرب» ستنفذ الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، فيما تتولى «أوراسكوم» تنفيذ الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن وزارة النقل خاطبت فى مايو الماضى بنك جيه بى مورجان (JP Morgan) فى بريطانيا، لاتخاذ إجراءات تحويل الدفعة الثالثة من قرض مشروع خطى «مونوريل العاصمة الجديدة – 6 أكتوبر».

وتم الاتفاق مؤخرًا مع تحالف الشركات على افتتاح المرحلة الأولى من المشروع التى تضم 42.5 كيلو متر، وتبدأ من أرض الورشة الرئيسية بالعاصمة الجديدة حتى مسجد المشير، بعدد 16 محطة فى مايو 2022، وافتتاح المرحلة الثانية رسميًا فى فبراير 2023، بطول 11.5 كيلو متر، وتمتد من مسجد المشير حتى محطة مترو الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بعدد 6 محطات.

ومن المقرر افتتاح خط 6 أكتوبر فى مايو 2023 بعدد 12 محطة، تبدأ من منطقة أكتوبر الجديدة حتى محطة وادى النيل والجديدة.

وتراجعت الحكومة عن فكرة إنشاء شركة لإدارة وتشغيل خطى مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر، على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق المهمة بالكامل، خاصة بعد تعديل القانون المنظم للهيئة، وتحويلها لهيئة اقتصادية لديها من الأدوات التى تمكنها من الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول.

ووقعت الحكومة عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» بطول 96 كيلومترًا فى أغسطس 2019.

ويشمل العقد توطين صناعة المونوريل، وإقامة شراكة كاملة بين مصر وشركة بومبارديه العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية الواعدة فى هذا المجال.