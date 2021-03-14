نقل وملاحة

«النقل» تصرف مليار جنيه للشركات العاملة فى القطار الكهربائى «السلام – العاشر»

لتسريع الأعمال وإنهائها وفقا للجدول الزمنى
مدحت إسماعيل 7:11 ص, الأحد, 14 مارس 21 7:11 ص, الأحد, 14 مارس 21

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قررت وزارة النقل صرف مليار جنيه، للشركات العاملة فى مشروع القطار الكهربائى «السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان»، وذلك للتسريع من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المبلغ المذكور، سيصرف للشركات وفقا للأعمال المنفذة، مع مطالبة كافة الكيانات بإنهاء العمل فى الموقع قبل نهاية يوليو المقبل، لبدء التشغيل التجريبى للمشروع مطلع أغسطس 2021.

وذكرت أنه مقرر صرف مبلغ مماثل، قبل نهاية الربع الثانى من العام الجارى، ليتم صرف باقى مستحقات الشركات مع توقيت الاستلام النهائى للموقع من قبل اللجنة المكلفة بذلك الأمر.

كانت وزارة النقل قررت إجراء تعديلات فى البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى، بعد الإضافات الأخيرة التى تم إدخالها، والتى شملت زيادة المسار ليصل إلى 90 كيلومترًا بدلًا من 68، عبر إقامة 4 محطات أخرى، بـ 3 أحياء داخل العاصمة الإدارية، ومحطة ثانية بالعاشر من رمضان، ليتم التشغيل الرسمى خلال احتفالات أكتوبر المقبلة، للمرحلة الأولى والثانية من المشروع، والتى تمتد من السلام حتى بداية العاصمة الإدارية الجديدة.

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ومقرر أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة من مشروع القطار المكهرب الواصلة إلى العاشر بداية 2022، و فيما يتعلق بالإنشاءات والتشطيبات فى المشروع فإنها تجاوزت الـ %90 ويجرى تنفيذ برنامج زمنى مضغوط لسرعة إنجازها.

يذكر أن الشركات المصرية المسئولة عن تنفيذ الأعمال المدنية والسكة للمشروع هى: «النيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق والكبارى، والمصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، والمقاولون العرب، وأوراسكوم، وبتروجيت، وكونكورد، وأبناء حسن علام»، بإجمالى تكلفة 461 مليون دولار.

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وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة بواقع 700 مليون دولار لتمويل الأعمال المدنية والإنشاءات وأنظمة الاتصالات والإشارات، إضافة إلى شراء 22 قطارًا بمبلغ 500 مليون دولار.

وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات التى ستعمل 120 كيلومترًا/ س، ومقرر إنشاء أسوار بأطوال تصل إلى 140 كيلومترًا بمسار الخط.

وسيتم إنشاء جراجين بطاقة 1400 سيارة، الأول بجوار محطة العبور بطاقة 400 مركبة، والثانى ملحق بمحطة بدر التبادلية بطاقة استيعابية 1000 يوميًّا.

فى سياق متصل، قالت المصادر، إن شركة «RATP DEV» الفرنسية، ستتولى إدارة القطار لمدة 20 عامًا، من بداية استلامها للمشروع والذى سيكون مطلع عام 2022، وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

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كانت وزارة النقل،أعلنت فى بيان منذ أيام عن توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائى، مع الشركة الفرنسية، إلا أنها لم تعلن عن تفاصيل القيمة المالية للعقد، أو فترة الإدارة المقررة، واكتفت الوزارة، بالتأكيد على أن الجانب الفرنسى سيطبق نفس الأسلوب الذى سيعمل به فى الخط الثالث لمترو الأنفاق؛ مما سينعكس إيجابيًّا على تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من التذاكر، وكذلك الإيرادات الأخرى من مصادر التمويل.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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