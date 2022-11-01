«النقل» تشكل لجنة عليا لتحديد مساهمة «الأنفاق» المالية فى القطار الكهربائى السريع

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن تشكيل وزارة النقل لجنة عليا، لتحديد القيمة المالية النهائية لاستثمارات الهيئة القومية للأنفاق، مع تحالف «الديدى جروب» و«جاما» للإنشاءات، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع «غرب بورسعيد- أبو قير – المنصورة» بطول 250 كيلومترًا.

ووقعت وزارة النقل، فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا، مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء شركة مصرية بمساهمات من هيئة الأنفاق، والتحالف لصيانة وإدارة المشروع بعد تشييده.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المشروع سيتم تنفيذه بنظام الشراكة القائم على توزيع التكلفة الإجمالية على طرفى التعاقد، لتكون نسبة هيئة الأنفاق الممثل الحكومى عبارة عن قيمة أراضى المشروع التى ستتولى تسعيرها الهيئة العامة للمساحة على أن يتم تمويل الأعمال المدنية من موارد الهيئة الذاتية، وباقى التكلفة يتحملها التحالف.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا ستبدأ خلال فترة قريبة إجراء الدراسات الفنية والمالية الأخيرة، لتحديد التكاليف الإنشائية لمحطات وجسور القطار، إلى جانب مساعدة هيئة الأنفاق فى تدبير المبالغ المطلوبة، فضلا عن مراجعة التقرير النهائى للعوائد المستهدف تحقيقها سنويا المحددة حاليًا بـ6 مليارات جنيه.

يذكر أن شركة «دويتشه بان» القائمة على إدارة وتشغيل سكك حديد ألمانيا، تتولى عمل الاستشارات الهندسية والتصميمات الفنية للمشروع، إضافة إلى المساعدة فى إيجاد جهات تمويلية.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة النقل، تفاضل حاليا بين مقترح قصر المشروع على 250 كليو مترا، أو مد المسار لتصل أطواله إلى 280 كم، ليشمل 14 محطة، مع عمل مسار فرعى للبضائع فى 6 محطات، ليبدأ من خط سكة حديد «الإسماعيلية – بورسعيد» بالقرب من الرسوة ويمر جنوب الطريق الدولية الساحلية، بالقرب من مدن غرب بورسعيد، و مدينتى الأثاث، والصناعية فى دمياط، مرورا بالمنصورة الجديدة بالإضافة إلى المناطق الصناعية بمدينتى مطوبس ورشيد، وصولا إلى مدينة أبو قير الجديدة للربط مع خط مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر» فى الإسكندرية.

وأوضحت أن المسار المقترح سيخدم الموانئ البحرية الرئيسية فى غرب بورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية، بالإضافة ‏إلى المرور على طول بحيرة المنزلة والمدن الجديدة ومعظم المناطق الصناعية فى المحافظات التى يمر بها المشروع بهدف المساعدة فى حركة الصادرات والواردات.

وتنفذ وزارة النقل فى الوقت الراهن، شبكة قطارات كهربائية سريعة مكونة من 3 خطوط بإجمالى أطوال تصل إلى 2000 كم، الخط الأول من «العين السخنة – مطروح» بطول 660 كم، والثاني: «6 أكتوبر- أسوان» بطول 925 كم، والأخير «الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر» بطول 415 كيلو مترا.

وبحسب البيانات الرسمية، تهدف الشبكة الجديدة إلى اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من النصف عبر القطارات القديمة، إلى جانب توفير وسيلة نقل لخدمة المناطق اللوجستية والصناعية الحالية و المستهدف إقامتها فى السنوات المقبلة.