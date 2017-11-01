النقل تشارك في اختتام مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق بدبي

مساعد وزير النقل: مصر تشهد تطورًا كبيرًا بمشروعات الطرق.. والتنفيذ وفق أحدث المواصفات العالمية





المال- خاص

اختتمت، أمس، أعمال مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق الذي استضافه المركز التجاري العالمي بدبي تحت شعار “حلول لانسيابية الطرق للقرن 21″، والذى شهد مشاركة 70 شركة عالمية متخصصة فى مجالات النقل، ووسط مشاركة فعالة من وزارة النقل المصرية حيث شارك الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، نيابة عن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس علاء مصطفى، رئيس المكتب الفنى لوزارة النقل.

قال الدكتور عمرو شعت، في كلمته أمام المؤتمر والتي ألقاها نيابة عن وزير النقل، إن هناك تطورًا كبيرًا في مجال الطرق بمصر، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي للطرق لتتم إضافة 9 آلاف كم من خلال هذا المشروع العملاق لشبكة الطرق الحالية، منوهًا بأنه يتم تنفيذ هذه الطرق وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، والتي لا تقل جودة عن مثيلاتها فى الدول الكبرى، مع تطوير ورفع كفاءة الشبكة الحالية لتصبح شبكة الطرق في مصر هي شرايين التنمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لقطاع السكك الحديدية في مصر يجري تجديد 1200 كيلو، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الإشارات الكهربائية في مختلف الخطوط وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث أسطول الجرارات والعربات حيث تم التعاقد على 100 جرار سكة حديد جديد، وسيتم التعاقد على 1000 عربة جديدة لتحديث أسطول الهيئة، مضيفًا أن المسئولين بالاتحاد الدولى للطرق أشادوا بشبكة الطرق الجديدة التى أنشأتها مصر والتى من شأنها أن تساعد فى التنمية.

وأوضح مساعد وزير النقل أن المؤتمر والمعرض شارك فيه متخصصون وخبراء من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمشاركة في المناقشات، حيث تضمّن المؤتمر أكثر من 100 ورقة عمل و200 متحدث و50 جلسة، وتم خلالها مناقشة مختلف المجالات المتعلقة بالابتكارات في المدن الذكية، وتصاميم سلامة الطريق وأنظمة النقل الذكية، وإدارة الأصول والأرصفة، والشراكات والتمويل، وموضوعات خاصة بالبيئة والاستدامة، كما أقيم على هامش المؤتمر معرض على مساحة 3 آلاف متر مربع، شارك فيه أكثر من 70 عارضًا.

في السياق نفسه عقد الوفد المصري، على هامش المؤتمر، عددًا من الاجتماعات مع الشركات العالمية المتخصصة في نظم الأمان والسلامة وصيانة الطرق للاستفادة وتبادل الخبرات في هذه المجالات.