«النقل» تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بتثبيت أول مونوريل على مسار «العاصمة»

حيث أكدت الوزارة أن هذا المشروع يعتبر إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة التى ستخدم الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

شاركت وزارة النقل الشعب المصرى فى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم من خلال تثبيت أول قطار مونوريل على مسار مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت الوزارة أن هذا المشروع يعتبر إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة التى ستخدم الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقد أوضحت الوزارة، أنه وصل حتى الأن القطاران الأول والثانى من عدد 40 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، كما وصل القطار الأول من عدد 30 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) كما يجرى تصنيع باقى أسطول الوحدات المتحركة لمشروعى المونوريل والتى ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الطول الإجمالى للمشروعين 98,5 كم بعدد 35 محطة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطى المونوريل 600 ألف راكب يومياً ، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.

كما أكدت الوزارة أن نسبة التنفيذ الإجمالية لقطاع مونوريل شرق النيل (العاصمة الادارية) بلغت 24.7% ، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 27.5% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) و بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 22% ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 11% وتتم الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٩٠% وجار توريده.

وتكمن أهمية المشروع فى أنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية ) وسيساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأن مشروع المونوريل يتم تنفيذه فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

وتتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق وتبلغ السرعة التصميمية لها 90كم/الساعة ويصل زمن التقاطر إلى ٩٠ ثانية ومن المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 60 دقيقة ولخط مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) 45 دقيقة ، كما سيتم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب ، علاوة على وجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الإخلاء فى حالات الطوارئ.

كما يتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LED لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

وتم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.