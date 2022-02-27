«النقل» تسند لـ«القابضة للطرق» أعمالًا بقيمة 526 مليون جنيه

أسندت وزارة النقل خلال الأيام الماضية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى وشركاتها التابعة تنفيذ أعمال عاجلة بقيمة 526 مليون جنيه، من المقرر إنهاء جزء منها خلال 6 أشهر.

قالت مصادر لـ«المال»، إن المبلغ يتوزع بواقع 56 مليون جنيه أعمالًا اسفلتية ستنفذها «القابضة» ببعض الطرق، و470 قيمة الأعمال المدنية والجسور لمشروع وصلة خط سكة حديد مدينة السادات، التى ستتولى تنفيذها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لـ«القابضة».

وذكرت أن مشروع السكة الحديد يتضمن إقامة محطة للركاب طبقًا للتخطيط العمرانى الجديد لمحافظة المنوفية، وأخرى للركاب والبضائع بنهاية الخط داخل المدينة لربط المجتمعات العمرانية والمنطقة الصناعية بشبكة السكة الحديد.

وتتفرع الوصلة الحديدية من خط إمبابة – إيتاى البارود من نقطتين الأولى، محطة الطرانة فى الكيلومتر 66، والثانية بكفر داود فى الكيلو 69، ويخدم القادمين من محافظات القليوبية، والقاهرة، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، إلى مدينة السادات والعكس.

وتستهدف وزارة النقل خلال الفترة الحالية تنفيذ حزمة من مشروعات خطوط البضائع، منها إنشاء سكة حديد بين 6 أكتوبر والمناشى بطول 65 كيلومترًا، و«بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى» بطول 65 كيلومترًا، إلى جانب إعادة تأهيل خط «أبو طرطور – قنا – سفاجا» بإجمالى طول 732 كيلومترًا، فضلًا عن تطوير خط «المنصورة – دمياط» بطول 60 كيلومترا، وإنشاء خط سكة حديد «دمياط الجديدة – كفر البطيخ» بطول 11 كيلومترًا، إضافة إلى إقامة محطات تبادلية جديدة للبضائع تربط بين شبكة السكك الحديدية والطرق القريبة من المناطق اللوجيستية المخطط إنشاؤها.