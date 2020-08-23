«النقل» تسند إدارة مول مترو أنفاق هليوبوليس لشركة «RATIP» الفرنسية

اتفقت وزارة النقل، مع شركة «RATIP» الفرنسية التى ستتولى إدارة الخط الثالث للمترو «العتبة – محطة عدلى منصور»، على إدارة أعمال مول محطة مترو أنفاق هليوبوليس التجارى، بمنطقة مصر الجديدة.

وقال مصدر بالوزارة إنها فضلت إسناد المول للشركة، لأنها ستكون مسئولة عن الخط بالكامل، ومن الأفضل أن تكون الإدارة جهة واحدة فى كافة الأمور سواء التجارية أو الفنية منعا لتضارب وجهات النظر وطرق العمل.

يقع المول داخل محطة هليوبوليس، بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، التى تم افتتاحها فى يونيو 2019، على مساحة إجمالية تصل إلى 5000 متر مربع والشركة الفرنسية، ستتولى عملية التصميمات والإنشاءات الكاملة للمشروع.

وتعتبر محطة هليوبوليس من أضخم المحطات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطل على 12 شارعًا رئيسيا، بها العديد من المحطات التجارية، والمواقع التى يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، ووجود أكثر من مستشفى حكومى وخاص بميدان هيليوبوليس.

وبلغت تكلفة إنشاء المحطة 1.9 مليار جنيه، وتقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، على 3 مستويات مختلفة، بداية من منسوب الشارع حتى رصيف القطارات.

يشار إلى أن مول محطة هليوبوليس، يعد ثانى مشروع تجارى تقيمه الهيئة القومية للأنفاق، داخل الخط الثالث للمترو، وسبق وأن قامت بإنشاء مشروع فى محطة مترو العتبة، يضم 18 محلًا، وتتولى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، من وقت لآخر طرح المحلات، بنظام الإيجار لعدد من الأعوام.

وردا على آخر تفاصيل عقد إدارة الخط الثالث، قال المصدر، إن حسم آلية إدارة الخط قاربت على الانتهاء وهناك متابعة من مجلس الوزراء للأمر وتذليل كافة العقبات، متابعا أن هناك توافق فى وجهات النظر بين هيئة الأنفاق، والجانب الفرنسى، لكن هناك بعض الأمور التى تحتاج إلى تدقيق منعا لحدوث مشاكل مستقبلية بين الطرفين.

وذكر مصدر وزارة النقل، أن المفاوضات الحالية لإدارة الخط الثالث ترتكز على القيمة التى ستحصل عليها الشركة مقابل الإدارة، إضافة إلى بعض الاشتراطات الأخرى المتعلقة بصيانة القطارات والمحطات، فضلا عن الجهات القضائية لفض النزاع.

وسيتولى الجانب الفرنسى تشغيل الخط الثالث لمدة 15 عاما، مع احتفاظ الحكومة بتحديد سعر تذكرة الرحلة، وفقا لبيان سابق من مجلس الوزراء.

ويعمل حاليا على الخط الثالث 16 قطارًا، بعدد 429 رحلة، لنقل 500 ألف راكب يوميا، وفقا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو للأنفاق التابعة لوزارة النقل.