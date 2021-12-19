نقل وملاحة

«النقل» تسند أولى مراحل تنفيذ ميناء المكس الجديد لشركة فرنسية

يشمل ميناء المكس عدد 7 أرصفة بطول 3.5 كم وأعماق تصل إلى 18-20 مترا
المال - خاص 9:37 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21 9:37 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

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أسندت وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية، تنفيذ حاجز الأمواج الجديد بميناء المكس إلى إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة فى أعمال الموانئ والأعمال البحرية، بطول 6 كيلومترات، وهى المسافة بين مينائي «الإسكندرية» و«الدخيلة».

وأكدت المصادر أنه سيتم عمل فتحات فى الحاجز الجديد قد تتضمن 3 ممرات للسفن تمكنها من دخول ميناء المكس.

وكانت اللجنة المشكلة لمتابعة إنشاء ميناء المكس بالإسكندرية تابعت أعمال الرفع المساحى للموقع، وذلك لسرعة البدء فى أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء والبدء فى التنفيذ الفعلى.

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وأكدت اللجنة ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كل الأعمال، خاصة أنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس وتنفيذ تطوير ميناءى الإسكندرية والدخيلة فى نهاية عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط.

ومن المخطط أن يشمل ميناء المكس عدد 7 أرصفة بطول 3.5 كم وأعماق تصل إلى 18-20 مترا، وساحات تخزين تقدر بنحو 3.5 كم2، وستصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.

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