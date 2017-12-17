النقل: تسعير تذاكر السكك الحديدية في يوليو

أحمد عاشور ومدحت إسماعيل: قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد تكبدت ما يقرب من 180 مليون جنيه خسائر خلال 6 شهور الماضية، نتيجة تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، بخلاف الخسائر التى يحققها المرفق نتيجة عدم تعادل التكلفة المالية مع قيمة التذكرة الحالية. وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ

أحمد عاشور ومدحت إسماعيل:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد تكبدت ما يقرب من 180 مليون جنيه خسائر خلال 6 شهور الماضية، نتيجة تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، بخلاف الخسائر التى يحققها المرفق نتيجة عدم تعادل التكلفة المالية مع قيمة التذكرة الحالية.

وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ«المال» أنه لابد من إعادة النظر فى أسعار التذاكر الحالية حتى يتكمن المرفق من تقديم الخدمة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء تحريك بسيط فى تذاكر خطوط المسافات الطويلة، وسيتم تطبيق تسعير حديد فى المسافات القصيرة المعروفة بـ«الضواحى»، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة يوليو المقبل، موضحا أنه تقدم بطلب للمجموعة الاقتصادية منذ أيام بفتح اعتمادات مالية جديدة لصالح هيئة السكك الحديدية تساعدها على استكمال أعمالها، والوفاء بالاحتياجات العاجلة.

ويشار إلى أن خسائر «السكك الحديدية» بلغ 47 مليار جنيه، نهاية العام الماضي.

وأوضح وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية تنفذ عددًا من مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية والإشارات للمرفق بهدف تقديم خدمة أفضل للركاب، متابعاً أن هذه المشروعات يتم تمويلها من خلال قروض، ولابد أن تكون هناك نظرة لسدادها.

ووضعت الوزارة برنامجا مدته من 4 إلى 5 سنوات؛ لتحديث مرفق السكك الحديدية، ويشمل شراء 1300 عربية و300 جرار، وتطوير للمحطات، ورفع كفاءة البينة الأساسية، وتقدر تكلفة تنفيذ البرنامج 46 مليار جنيه.

وأضاف عرفات أن بنك الاستثمار الأوربى وافق على تحصيص منحة، لم يكشف عن قيمتها، لتمويل دراسات إنشاء خط سكة حديد بين مصر والدول الإفريقية، لافتاً إلى أن الخط سيبدأ من السودان عبر ربطه بالقاهرة.

وقال عرفات إنه سيتم الإعلان عن ربط تسعير تذكرة المترو وفقاً لعدد المحطات اعتباراً من الربع الأخير من 2018 بعد دخول محطات جديدة، لافتاً إلى أن إيرادات المرفق حالياً أصبحت تغطى مصروفات التشغيل فقط، لكن مطالبات تطوير وتحديث الخطوط يتم تمويلها من خلال القروض، مضيفاً أنه قبل تكليفه بحقيبة الوزارة كنت أنادى بتطوير الخط نظراً لخطورة توقفه، مشيراً إلى أنه ينقل يوميا 1.7 مليون مواطن ويحتاج إلى 26 مليار جنيه.

وأوضح أن تصريحاته حول مقارنة ثمن تذكرة المترو بـ3 بيضات، لم تفهم بالشكل الصحيح، مضيفا أن المقصود من المقارنة هو تطبيق المفهوم الاقتصادي، القائم على سلة البضائع التى من خلالها يتم قياس القوة الشرائية للمنتج أو الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن سلة البضائع تتكون من «سندوتش هامبورج، وتفاح، وبيض»، مضيفا «إحنا معندناش غير فول وطعمية فى الفطار».

وأضاف أن تذكرة المترو فى فرنسا بـ3 يورو، لكن دخل الأفراد هناك مختلف عن مصر، والجمارك والضرائب أيضاً مختلفة”، ومن ثم لايمكن تطبيق نفس السعر، لكن خلال المقارنة بين جميع الدول فى قيمة التذكرة والخدمة المقدمة اكتشفنا أننا أرخص دولة فى العالم”. وفى سياق متصل اتفق عرفات مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، على تطبيق الفاتورة الموحدة بداية من العام المقبل.