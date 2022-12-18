«النقل» تسعى للتعاقد مع شركة خاصة لصيانة المحطات الكهربائية والشبكة الهوائية لمترو «حلوان - المرج»

تبحث الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل عن تحالف أو شركة متخصصة للتعاقد معها على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية السنوية للمحطات الكهربائية والشبكة الهوائية للخط الأول «حلوان – المرج» فى أولى خطوات رفع كفاءة المسار، وتقليل الضغط عن شركة المترو وتفرغها للإدارة بشكل أكبر، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن «المترو» حصلت على موافقة من الوزارة للتعاقد مع كيان محترف لتنفيذ الأعمال المذكورة سابقا لعدد من الاعوام، على أن يجدد العقد سنويا بزيادة %5، حال التزام الفائز بالاشتراطات المتفق عليها، لافتة إلى أنه من ضمن معايير قبول عروض المتنافسين، أن يكون لديه خبرة 10 سنوات على الأقل، وحجم أعمال فى آخر 5 سنوات لا يقل 10 مليارات جنيه، وإقراره بالاعتماد على %80 من عمال شركة المترو فى تنفيذ المهام المطلوبة.

تأتى خطوة شركة المترو، بالتزامن مع انتهاء الهيئة القومية للأنفاق من تأهيل 3 شركات هي: «سيمنز الألمانية، و ألستوم، وكولاس الفرنسيتين» لتطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربية للخط.

وبدأ تشغيل الخط الأول للمترو عام 1987 ويمتد بطول 44 كم من محطة حلوان حتى المرج الجديدة، ويبدأ التشغيل يوميا الساعة 5:00 صباحا وينتهى 12:00 منتصف الليل، بمتوسط 480 رحلة يوميا، عبر 58 قطارا، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة.

ولفتت المصادر إلى أن الكيان الفائز، سيكون ملزما أمام وزارة النقل، بتقديم برنامج سنوى يغطى جميع أعمال الصيانة المخططة وقيمتها بشكل دقيق، مصحوبا بتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها أسبوعيًا، لاسيما وأنها ستتم خلال 3 ساعات يوميًا، من 1.5 حتى 4.5 صباحا.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، وتم فى أواخر العام قبل الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لتحديث الخط.

وجرى الاتفاق فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية هى «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكى الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبى» على المساهمة بحزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط الأول والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى 751 مليونا.