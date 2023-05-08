النقل تسعى لإنشاء منصة موحدة تضم كافة الإجراءات المطلوبة من السفن

أكدت هيئة السلامة الملاحة البحرية، إلى أنه جاري العمل على انشاء منصة موحدة تضم كافة الاجراءات المطلوبة من السفن، وذلك على غرار ما يتم في منصة اليخوت التي تمت مؤخرا باشراف قطاع النقل البحري ووزارة السياحة.

وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي ضمن الاجراءات المتبعة لتطبيق وتفعيل اتفاقية تيسير المرور البحري .

وأشارت الهيئة إلى التنبيه على التوكيلات الملاحية بضرورة إكتفاء مكاتب التفتيش البحري التابعة لها بمراجعة النسخ الإلكترونية من الوثائق المطلوبة من السفن حال توافر مؤيدات التحقق من صحة الوثائق ككود التعارف الخاص بالشهادات (QR) أو رقم تتبع الشهادات الصادرة من جهة الإصدار المعتمدة أو رابط للموقع الإلكتروني المعتمد للتحقق من الشهادات عن طريق الوكيل الملاحي.

أما في حال عدم توافر مؤيدات التحقق من صحة الشهادات المشار إليها ، فيجب تقديم الشهادات إلى مكاتب التفتيش البحري بمعرفة الوكيل الملاحي للتحقق من صحتها وإستكمال إجراءات التمكين (التسفير) من خلال المنظومة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة للموقف الحالي للربط الالكتروني مع هيئة ميناء دمياط الخاصة بالربط الالكتروني، فيوجد منصة للـFAL والتي تعرف بأنها” منصة اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية ” وجاري انشاء كلمة مرور لصالح مكتب تفتيش بحري دمياط لمراجعة الوثائق التي يتم رفعها بواسطة التوكيلات الملاحية أو إعطاء الموافقات، كما يوجد نظام الفاتورة الموحدة.

أما بالنسبة لميناء الإسكندرية، فلا يوجد لها منصة FAL، فيما يوجد بها نظام الفاتورة الموحدة ويلزم تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة أي فاينانس لتفعيل الجزء الخاص بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لهيئة موانئ البحر الاحمر فيوجد منصة لـFAL، كما يوجد نظام الفاتورة الموحدة ويلزم تعاقد هيئة موانئ البحر الاحمر مع شركة أي فينانس لتفعيل الجزء الخاص بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فلا يوجد أي نوع من أنواع الربط الالكتروني مع المنطقة الاقتصادية لعدم وجود بنية تحتية بالمنطقة الاقتصادية (servers ) .

وبالنسبة لهيئة قناة السويس، فلا يوجد أي نوع من أنواع الربط الالكتروني ويتم ادخال المعلومات يدويا.

وأكدت الهيئة أنه لاستكمال اجراءات التمكين من خلال المنظومة الالكترونية يلزم تفعيل منظومة الفاتورة الموحدة بين هيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أسوة بما يتم بهيئة ميناء دمياط وذلك لتحصيل جميع الفواتير تفعيلا لنظام النافذة الموحدة.

وطالبت هيئة السلامة البحرية بضرورة عقد قطاع النقل البحري اجتماع تنسيقي مع الجهات المعنية بالاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحري (FAL) والتي تضم ( هيئات الموانئ – هيئة السلامة البحرية – وغيرها من الجهات المعنية بالدولة ) لبحث أفضل أسلوب لإنشاء المنصة الموحدة تضم كافة الاجراءات المطلوبة أسوة بما تم تنفيذه في منظومة الشباك الواحد الخاصة بسياحة اليخوت.

كان قد أعلن اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري مؤخرا، أن النافذة الموحدة لسياحة اليخوت هو نموذج لمحاربة البيروقراطيه للسائح ويجعلمصر في اطار المنافسة في هذا النوع من السياحة.

وأوضح اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري الاعلان عن الاستراتيجيه والاجراءات ولا لبيروقراطية لسياحة اليخوت والنافذة الخاصة بخدمات اليخوت هي نموذج لتبسيط الاجراءات.

وتهدف البوابه الالكترونيه www.mts.gov.eg الي الانهاء علي البيروقراطيه في سياحة اليخوت من خلال المنصة الالكترونية موحدة تجمع ١٣ جهه وتهدف الي تبسيط الاجراءات فهي بوابة للسائح الذي يمتلك يخت يتمكن من انهاء الاجراءات والطلبات المطلوبه منه بسهولة وتوفر لهحرية التحرك بين المواني.