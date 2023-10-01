«النقل» تستهدف رفع شبكة الطرق إلى 33.5 ألف كيلو متر حتى 2030

صرح المهندس فريق كامل الوزير وزير النقل أنه في 2030 سيتم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلو متر.

وأعلن أنه سيتم تطوير 4 الاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الاجمالى 14 الف كيلو متر مطور، وانشاء 21 محور جديد لتصبح المحاور 72 محور وانشاء 365 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2800 كوبرى أو نفق.

وتابع: سيتم رفع كفاءة 34 الف كم الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة مستعرضا عدد من الطرق التي تم تطويرها مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجا مرسى علم من خلال استعراض حالة هذه الطرق في 2014 و2023 .

وكذلك استعرض مشروعات الطرق الرئيسية، حيث سيتم انشائات جديد مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الاقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة )

استعرض وزير النقل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروع القومي للطرق موضحا انه في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية في بطول 23.5 الف كم و 38 كوبرى نيل و 1500 كوبري / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و 125 الف كم طرق محلية

وقال أن في 2023 تم إنشاء 7 الاف كيلو متر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 الف و تطوير 10 الاف كيلو من الشبكة الحالية و انشاء 13 محور جديد مثل و انشاء 935 كوبرى ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق ورفع كفاءة 41 الف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة

مشروعات الكباري

أوضح وزير النقل مشروعات الكبارى العلوية (كبارى اعلى المزلقانات) وانشاء عدد 28 كوبري وكذلك مشروعات الكبارى العلوية (كبارى على الطرق الرئيسية) حيث تم إنشاء عدد (907) كوبرى / نفق مشيرا الى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وطرق المبادرة الرئيسية حياة كريمة ففي عام 2023 انشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 الاف كم

رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية

وأشار الوزير إلى المقارنة بين الوضع في 2014و2023 من حيث المعدات والتقنيات الحديثة لصيانة الطرق ففي 2023 اصبح يوجد عدد (56) مجموعة FDR وعدد (3) مجموعة CIR وكذلك مقارنة بين عامي 2014 و2023 في مجال مجموعات الرصف الخرساني حيث اصبح في 2023 يوجد 12 مجموعة رصف خرساني مشيرا مصانع السلامة المرورية التابعة لوزارة النقل.