«النقل» تستهدف جمع 100 مليون جنيه سنوياً من عقود استغلال 3 مولات تجارية

تستهدف وزارة النقل جمع حصيلة مالية فى حدود 100 مليون جنيه سنوياً، من عقود استغلال 3 مولات تجارية، تضم مجموعة محلات وأكشاك، إلى جانب جراجات.

وقالت مصادر مطلعة، أن القائمة تشمل الترجمان بمنطقة وسط القاهرة، ومول محطة مترو الكيت كات بالجيزة، والجراج متعدد الطوابق بجوار محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، وفقا للاشتراطات المبدئية التى وضعتها شركة MOT للاستثمار – الذراع الاستثمارى لوزارة النقل.

وحصلت «المال» على قائمة الاشتراطات وتتضمنت احتواء مول الترجمان على 284 محلا تجاريا، منها 174 غير شاغرة ويستهدف استغلالها، فضلا عن جراج من دور واحد بسعة 2269 باكية، ومركز ترفيهى بمساحة 4726 مترا مربعا.

وأشارت الاشتراطات إلى أن فترة الانتفاع بالمول تصل إلى 20 عامًا، على أن تطبق %10 زيادة سنوية من العام التالى للاستغلال، مع تولى وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة، وسداد أتعاب استشارى أعمال التطوير والتأهيل للمول وملحقاته، وسداد الضرائب السنوية المحددة.

ويتكون مول الكيت الكات، من طابقين، ويجرى حاليًا الانتهاء من أعماله الإنشائية، فيما يبلغ إجمالى المساحة الاستثمارية لخدمات الطابق الأول منه نحو 1991 مترا مربعا تقريبًا، ومساحة الوحدات التجارية 985.63 متر مربع تقريبًا.

كما أفادت الاشتراطات أيضاً أن الطابق الثانى يصل إلى 1100 متر مربع، بينما تبلغ المساحة الاستثمارية بخدمات المول نحو 978 مترا مربعا تقريبًا، ويصل إجمالى الوحدات التجارية 460.20 متر مربع.

ويقام الجراج متعدد الطوابق بجوار محطة قطارات بشتيل، بحسب الاشتراطات على مساحة إجمالية تصل إلى 8500 متر مربع، تصل البنائية منها لنحو 49000 متر مربع، و7000 للدور الواحد، بالإضافة إلى الأرصفة حول المبنى، بسعة 1100 سيارة تقريبًا، ويتم تخصيص 18 وحدة لشحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من 3 إلى 6 باكيات لخدمة المركبات. وتتأهب هيئة سكك حديد مصر لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر المعروفة بـ«مجمع السكك الحديدية» بأرض بشتيل بمحافظة الجيزة، أواخر العام الجاري، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى لبعض مسارات دخول وخروج القطارات من المحطة خلال الأيام القليلة الماضية.