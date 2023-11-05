«النقل» تستهدف توفير العملة الصعبة من توطين الصناعات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال كلمته بمؤتمر النقل الذكي اليوم، إن الدولى تتوجه للعمل على توطين صناعات السكك الحديدية.

وأوضح أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارجي.

وقال وزير النقل إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً خلال الدورات الأربع السابقة، مما كان دافعاً قويا لإقامة المعرض سنوياً لاستعراض ومواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل.

ويعتبر منصة عالمية تشارك فيه وزارات النقل وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل وسفراء الدول العربية والافريقية والمؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.

تعقد الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل في مصر” انطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية.