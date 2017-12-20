النقل تستهدف إنشاء 3 موانئ جافة بالصعيد والبحر الأحمر

محمود محسنوقعت كلا من الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة التابعة لوزارة النقل والشركة القومية لإدارة الأصول والإستثمار برتوكول تعاون بين الجانبين للتعاون في مجال الموانئ الجافة.وقال عزت الخطيب رئيس شركة الموانئ الجافة، إن توقيع البرتوكول تم فى إطار خطة الدولة لتحقي

محمود محسن

وقعت كلا من الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة التابعة لوزارة النقل والشركة القومية لإدارة الأصول والإستثمار برتوكول تعاون بين الجانبين للتعاون في مجال الموانئ الجافة.

وقال عزت الخطيب رئيس شركة الموانئ الجافة، إن توقيع البرتوكول تم فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لمحور الصعيد / البحر الأحمر (أسيوط / سوهاج / سفاجا) وتقوية محاور الإتصال بين التنسيق العمرانى الحالى ومناطق التنمية العمرانية الجديدة، خاصة بعد صدور القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2008 متضمناً تخصيص مساحة حوالى 200 ألف فدان للمشروعات الإستثمارية للشركة القومية لإدارة الأصول والإستثمار وهى شركة تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وأضاف الخطيب أن من ضمن المشروعات المسندة للشركة إنشاء ثلاث موانئ جافة فى أسيوط، سوهاج، سفاجا

واستطرد قائلاً: “نظراً لأن نشاط شركة الموانئ الجافة هو إختصاص أصيل لوزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة، فقد تواصلت الشركتان للإتفاق فيما بينهما على التعاون لتحقيق المصلحة العامة”.

ولفت رئيس الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة إلى أن سبق وأنهت وزارة النقل عدد من المشروعات الهامة لدعم شبكة الطرق المصرية في صعيد مصر، وذلك مثل طريق الصعيد البحر الأحمر وذلك في إطار توجه الحكومة المستمر نحو الاهتمام بالمشروعات الخدمية والتنموية في محافظات صعيد مصر، وبصفة خاصة مشروعات البنية الأساسية.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الموانيء الجافة على هذه الطرق من شأنها أن تحدث تنمية في هذه المناطق، خاصة وأنها ستساعد في حركة التجارة من البحر الأحمر من ميناء سفاجا إلى صعيد مصر.

وأضاف أن الهدف الرئيسى من إقامة هذه الموانئ الجافة هو تسهيل عمليات نقل البضائع والاستيراد والتصدير والعمل على زيادة حصة مصر من حركة التجارة وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه لخدمة حركة الصادرات والواردات.