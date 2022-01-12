نقل وملاحة

«النقل» تستعين باستشارى متخصص لتقييم 8 شركات تتنافس على تشغيل الأتوبيس الترددى السريع

تكليفه بداية من فبراير المقبل
منتصر محمود 11:03 ص, الأربعاء, 12 يناير 22 11:03 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

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علمت «المال» أن هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل فى طريقها للاستعانة بمكتب استشارى محلى متخصص لتقييم 8 شركات مصرية وعالمية تتنافس على إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى.

وتوقع مصدر مطلع لـ«المال» تكليف الاستشارى رسميًا بتقييم العروض نهاية يناير الجارى أو مطلع فبراير على أقصى تقدير، مع تسليم تقريره النهائى بالعرض الأفضل لإدارة المشروع وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه، لافتاً إلى أن التوجيهات الصادرة بهذا الصدد تتضمن ترسية تشغيل الأتوبيس على العرض الأعلى فنيا، يليه الأفضل مالياً.

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وانتهت وزارة النقل بشكل فعلى من تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى، وهو عبارة عن حافلات تسير مع مسارات مزدوجة محددة بسرعة عالية، وتتميز بقدرتها على نقل أكبر عدد من الركاب، إذ يصل طول الحافلة العادية من القطعة الواحدة إلى 12 مترا بقدرة استيعابية حتى 100 راكب فى الرحلة.

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وهناك نوعية أخرى مفصلية من الأتوبيسات، عبارة عن عربتين ملحقتين ببعضها ويتحكم فيهما جرار أمامى يعمل بأحدث تكنولوجيا النقل.

وتنفذ وزارة النقل حالياً أعمال تطوير الطريق الدائرى تشمل التوسعة فى المسافة من منطقة المريوطية بالجيزة حتى طريق الأوتوستراد بالقاهرة بطول 12 كم.

ومن أهم محطات الأتوبيس الترددى «السويس، وموقف العاشر من رمضان، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى».

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وتستهدف الوزارة بناء الطريق الدائرى فى شكله الجديد ليشمل 7 حارات للملاكى، منها حارة داخلية مخصصة للأتويس السريع ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا فى كوبرى المنيب الذى سيكون إجمالى الحارات به 8 فى كل اتجاه.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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