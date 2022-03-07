نقل وملاحة

«النقل» تستعد لصرف 150 مليون يورو للتحالف المنفذ لمونوريل «6 أكتوبر – العاصمة الإدارية»

من المقرر افتتاح خط 6 أكتوبر فى مايو 2023 بعدد 12 محطة، تبدأ من منطقة أكتوبر الجديدة حتى محطة وادى النيل والجديدة.
مدحت إسماعيل 10:54 ص, الأثنين, 7 مارس 22 10:54 ص, الأثنين, 7 مارس 22

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تستعد وزارة النقل لصرف 150 مليون يورو لصالح تحالف شركات «المقاولون العرب – أوراسكوم- ألستوم»، المنفذ لمونوريل «6 أكتوبر – العاصمة الإدارية»، مقابل حزمة الأعمال الإنشائية التى تمت خلال الفترة الماضية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المبلغ المذكور سلفًا سيتم صرفه بناءً على مستخلصات الأعمال التى تقدمت بها الشركات الثلاث للوزارة، وهى دفعة ثانية عن الأعمال المنفذة فعليًا بعد صرف ما يقرب من 280 مليون دولار لصالح التحالف نهاية أكتوبر الماضى.

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وتقدر إجمالى قيمة الأعمال الإنشائية فى المشروع بنحو 1.2 مليار يورو، موزعة مناصفة بين شركتى «المقاولون العرب، وأوراسكوم»، ونحو 2.6 مليار يورو تكلفة تركيب الأنظمة الإلكترونية والعربات التى تنفذها ألستوم.

وتنفذ «المقاولون العرب» الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، فيما تتولى «أوراسكوم» تنفيذ الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

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يذكر أن وزارة النقل خاطبت مايو الماضى بنك جيه بى مورجان (JP Morgan) فى بريطانيا، لاتخاذ إجراءات تحويل الدفعة الثالثة من قرض مشروع خطى «مونوريل العاصمة الجديدة – 6 أكتوبر».

وتم الاتفاق مؤخرًا مع شركات التحالف على افتتاح المرحلة الأولى من المشروع التى تضم 42.5 كيلومتر، وتبدأ من أرض الورشة الرئيسية بالعاصمة الجديدة حتى مسجد المشير، بعدد 16 محطة فى مايو 2022، وافتتاح المرحلة الثانية رسميًا فى فبراير 2023، بطول 11.5 كيلو متر، وتمتد من مسجد المشير حتى محطة مترو الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بعدد 6 محطات.

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ومن المقرر افتتاح خط 6 أكتوبر فى مايو 2023 بعدد 12 محطة، تبدأ من منطقة أكتوبر الجديدة حتى محطة وادى النيل والجديدة.

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بقلم مدحت إسماعيل

صحفي إقتصادي – رئيس قسم النقل في جريدة المال وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

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