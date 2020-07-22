«النقل» تستعد لاستكمال المرحلة الثانية من تطوير 6 ورش كبرى بـ700 مليون جنيه

علمت «المال» من مصدر مطلع أن هيئة السكة الحديد ستبدأ خلال الفترة المقبلة، فى المرحلة الثانية من تطوير 6 ورش رئيسية، بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه تمول ذاتياً من موارد الهيئة.

ولفت إلى أن أعمال التطوير، تشمل إعادة تخطيط الورش بما يتناسب مع الجرارات والعربات الجديدة، والأسطول الحالى، مع وضع حزمة من البرامج التدريبية لكافة العاملين فى تلك الورش، بالتعاون مع الشركات الكبرى المصنعة لوحدات السكة الحديد.

تضم قائمة الورش المقرر البدء فى تطويرها، مجمع أبو غاطس لصيانة العربات بمنطقة أبو وافية على مساحة 25 فدانا و«إيرماس» بمنطقة السبتية، وهى أكبر ورشة متخصصة فى عمرة وصيانة الجرارات، على مساحة 27 فدانا.

ومجمع كوم أبو راضى، الذى يعد من أكبر الورش المتخصصة فى عمرة وتطوير عربات الركاب، على مساحة 75 فدانًا، إضافة إلى ورش التبين التى تقع على مساحة 90 فدانًا، وتختص بعمرة وصيانة الجرارات وعربات البضائع، ومجمع العباسية، المتخصص فى إنتاج المفاتيح والتقاطعات وتشكيل الفلنكات للسكة الحديد، على 20 فداناً، إلى جانب ورشة جبل الزيتون.

وأوضح مسئول هيئة السكة الحديد، أن هناك بعض الورش يُستهدف تجديد كافة عناصر البنية الأساسية بها، منها القضبان ومخازن المعدات وقطع الغيار، وأخرى تحتاج إلى إحلال وتجديد كامل لمعدات العمل، وثالثة فى حاجة لتخطيط جديد للاستفادة من موقعها أفضل مما عليه الآن.

وكشف أنه تم تغير نظام المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير وصيانة العربات والجرارات فى الورش، لضمان عدم خروج أى عربة من الورش قبل المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أى ملاحظات، وهذا الأمر ظهر فى الفترة الأخيرة إذ لم يحدث عطل فى أى قطار أثناء الرحلة.

مسؤول حكومي: مفاوضات مع شركتين جديدين للإصلاح والصيانة

فى سياق متصل، لفت مسئول بهيئة السكة الحديد، إلى مباحثات تُجرى لإنشاء ورشتين جديدتين، الأولى مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية، الُموقع معها صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد.

ولفت إلى أن ورشة الشركة الروسية، ستختص بإصلاح وصيانة وتطوير العربات والجرارات، وستقام فى منطقة «أبى زعبل».