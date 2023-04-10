«النقل» تستعد لإسناد أعمال جديدة فى القطار السريع «العلمين – السخنة» بإجمالى 17 مليار جنيه

تستعد وزارة النقل – ممثلة فى «الهيئة القومية للأنفاق» – لإسناد أعمال جديدة لعدد من شركات المقاولات بقيمة 17 مليار جنيه، فى مشروع القطار السريع «العين السخنة- مرسى مطروح»، من بينها تشييد 15 كوبرى بأبعاد مختلفة لعبور عدد من الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية.

وتشارك فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع -البالغة أطواله 660 كيلومترًا وفقًا للمعلن- نحو 150 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد البناء، وعدد عمالة يصل إلى 100 ألف من مختلف التخصصات.

قالت مصادر لـ«المال» إن الهيئة القومية للأنفاق تنسق حاليا مع وزارة الموارد المائية والرى، لوضع التصميمات النهائية لاختيار آليات المعالجة الهندسية اللازمة لحوالى 124 مجرى مائيًّا تقع فى مسار المشروع، استعداداً لإسنادها قريبا للمقاولين.

وأوضحت المصادر – التى فضلت عدم الكشف عن هويتها – أنه سيتم التعامل مع كل موقع على حدة، لاسيما أن طبيعة التربة فى كل المصارف المائية الواقعة على مسار المشروع ليست متساوية فى الأبعاد، لكن “هيئة الأنفاق” فى نهاية المطاف ستوفر التكاليف اللازمة للأعمال الفنية والهندسية التى ستقرها وزارة الرى.

وتعاقدت الحكومة مع تحالف شركات «سيمنز» الألمانية، و«أوراسكوم كونستراكشن»، و«المقاولون العرب» على تنفيذ القطار فى سبتمبر 2021، ويمتد المسار من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، بطول 660 كم، وتصميمات سرعة تشغيلية للقطارات تبلغ 230 كم/ساعة، والإقليمية بسرعة 160 كم/ساعة، وجرارات البضائع 120 كم/ ساعة، و10 محطات للقطار السريع، و12 إقليمية. وأبرمت وزارة النقل اتفاقا أواخر العام الماضى مع شركة سكك حديد ألمانيا «دويتشه بان» على تشغيل وإدارة شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطه الثلاثة «العلمين- السخنة» و«6 أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة- سفاجا – قنا- الأقصر» لفترة 15 عامًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مقابل حصولها على %2 من إجمالى الإيرادات المحققة من نقل الركاب والبضائع على الشبكة، وتحويل %98 من الحصيلة للهيئة القومية للأنفاق المالك للمشروع، لسداد قيمة قرض التنفيذ.