«النقل» تستبعد «سيمنز» من المنافسة على أعمال تتجاوز 400 مليون يورو فى مترو «حلوان - المرج الجديدة»

استبعدت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل شركة سيمنز الألمانية من مناقصة تنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، وحزمة القوى الكهربية والكهروميكانيكية، والتحكم المركزي، لمترو أنفاق “حلوان – المرج الجديدة” لعدم اكتمال عروضها المالية الكافية للمنافسة على المشروع، الذى تتجاوز قيمته 400 مليون يورو وفقا لتصريحات مصادر مطلعة.

قصر المنافسة على «ألستوم» و«كولاس ريل» الفرنسيتين.. وإعلان الفائز منتصف 2024

وأضافت المصادر لـ”المال” أن المنافسة أصبحت شديدة و مقتصرة على “ألستوم” و”وكولاس ريل” الفرنسيتين، بعد تقديمهما العروض المالية خلال نوفمبر الماضي، ويتوقع إعلان الفائز بالمشروع قبل نهاية النصف الأول من 2024.

ويمتد خط المترو الأول بطول 44 كيلو مترا من محطة حلوان حتى المرج الجديدة، ويبدأ التشغيل يوميا الساعة 5:00 صباحا وينتهى 12:00 منتصف الليل، بمتوسط 480 رحلة يوميا، عبر 58 قطارا، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة.

وتمول وزارة النقل المشروع من خلال حزمة قروض ميسرة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكى «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، و«الاستثمار الأوروبى» بقيمة 400 مليون يورو، إلى جانب 205 ملايين، ستوفرها المؤسسات ذاتها لتمويل أعمال تأهيل البنية التحتية للخط نفسه.

وستعمل هيئة الأنفاق على تدبير ما يعادل 146 مليون يورو بالجنيه المصرى للأعمال التى لا تتطلب مكونا خارجيا، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن الهيئة القومية للأنفاق، تطمح فى إدراج أعمال المشروع فى خطة العام المالى المقبل (2025-2024)، لتوفير التكلفة المالية للشق المحلى من الأعمال المستهدف تنفيذها، مشيرة إلى أن فترة الانتهاء من مراحل المشروع تصل لمدة 66 شهرا، من بداية تسليم المواقع لشركات المقاولات، ومن المستهدف تحسين زمن التقاطر التصميمى ليصبح 2 دقيقة ونصف، بدلاً من 4.5 حاليا.

وتستهدف الهيئة من تطوير الخط زيادة القطارات فى أى وقت لتقليل الزحام على الأرصفة وتحسين مستوى الأمان بالمحطات و‏خفض تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على تكلفة التشغيل، لاسيما وأنه الخط لم ينل أى إصلاحات جذرية منذ تشغيله عام 1987.

وسيقتصر تنفيذ تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربية بخط مترو أنفاق القاهرة “ حلوان – المرج الجديدة” على الفترة المسائية لضمان عدم تأثر حركة التشغيل اليومية، وتكثيف العمل فى أيام العطلات الرسمية والتوقيتات التى تنخفض فيها حركة إقبال المواطنين على المرفق.

ووافق مجلس الوزراء نهاية فبراير 2022 على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة.

ويأتى ذلك من خلال القرض الذى توفره الشركة الفرنسية ومدته 40 عاما، منها 15 فترة سماح، و25 للسداد، ويبلغ إجمالى قيمة مساهمة الحكومة المصرية فى تمويل الصفقة مليار و 183 مليون جنيه، إذ تقدر نسبة المكون المحلى فى التصنيع %13.3 عبر التعاون مع مصنع «سيماف».