«النقل» ترصد 500 مليون جنيه لـ«القومية للأنفاق» تعويضًا عن أراضى وصلة «الإسكندرية – مطروح»

رصدت وزارة النقل 500 مليون جنيه فى موازنة الهيئة القومية للأنفاق خلال العام المالى الحالى، تعويضات نزع ملكية أراضى وصلة “الإسكندرية – مطروح” ضمن مشروع القطار السريع.

ووفقًا لمذكرة لوزارة النقل، يهدف المشروع الجديد إلى توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع.

وحددت وزارة النقل المسافة من برج العرب وحتى مطروح لتكون على تفريعتين، الأولى بداية من الكيلو 315 ببرج العرب، وصولًا إلى الكيلو 349 شرقًا فى منطقة النزهة بالإسكندرية بطول 34 كيلو مترًا، وتشمل 3 محطات وهى: الاستاد، والعامرية، والإسكندرية.

أما التفريعة الثانية فتبدأ من الكيلو 315 ببرج العرب إلى الكيلو 577 غربًا فى مطروح، بطول 262 كيلو، كتفريعة ثانية تشمل 7 محطات، تضم كلًا من برج العرب، والحمام، والعلمين، والضبعة، وسيدى عبدالرحمن، ورأس الحكمة، ومطروح.

وفى نفس السياق، عقدت الأمانة العامة للجنة الجغرافية بالإسكندرية اجتماعًا مؤخرًا مع شركات البترول بالمحافظة، وهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، لحسم مسار القطار الكهربائى بمناطق الشركات البترولية بالإسكندرية.

وتم الاتفاق على المسارات المقدمة لمحطتى النزهة والعامرية، وذلك بعد تلافى جميع التقاطعات مع الخطوط البترولية الخاصة بالشركات.

وصرح مصدر مسئول بأن جميع الشركات أبدت تعاونًا كبيرًا لتنفيذ هذا المشروع القومى العملاق، الذى سيعود بالنفع على الجميع، وتم الاتفاق على البدء فى أعمال إنشاء الجسات واختبارات التربة بمنطقة توشكى وجنوب شركة العامرية للبترول، وتمهيد الموقع لمحطتى القطار السريع بنطاق محافظة الاسكندرية.

وحرصت اللجنة على وضع خطة لتنفيذ إزالة العشوائيات بالمنطقة، وتطوير بحيرة مريوط وحوض المتراس، وإنشاء القطار الكهربائى السريع الذى سيسهم فى سهولة السفر من العين السخنة وحتى العلمين، كما قامت بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتحديد مسارات القطار بدقة.