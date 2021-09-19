«النقل» ترشح 15 طريقا لمنظومة النقل الذكى

مصادر: السويدى إليكتريك تطلق التشغيل التجريبى لـ «شبرا – بنها» أكتوبر المقبل

اقتربت وزارة النقل من تحديد قائمة الطرق السريعة التى تطبق بها منظومة النقل الذكى فى المرحلة الثانية، بعد اقتراب الانتهاء من أول طريق فى المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن قائمة الطرق المرشحة حاليا تضم الدائرى الأوسطى، العلمين – وادى النطرون، والصحراوى الغربى الذى يربط محافظات الصعيد بالقاهرة، والصعيد الشرقى، إلى جانب طريق السلوم.

ولفتت إلى أنه مقرر الانتهاء من القائمة كاملة والتى ستضم 15 طريقا نهاية أكتوبر المقبل، ليتم الإعلان عنها رسميا فى نوفمبر المقبل فى فى معرض النقل الذكى واللوجستيات الرابع «TransMEA2021» والذى سيفتتحه كبار المسئولين.

يشار إلى أن نظم النقل الذكية تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الآلى والإلكترونيات والاتصالات، لمواجهة العديد من تحديات النقل البرى، للمساهمة فى تقليل الحوادث، وزمن الرحلات على تلك الطرق، مع إتاحة معلومات عن المناخ، والطقس، و التكدسات المرورية.

وقالت المصادر إن شركة السويدى إليكتريك والتى فازت بتنفيذ المنظومة بطرق المرحلة الأولى والبالغة 6 طرق، أوشكت على الانتهاء من « شبرا – بنها» بطول 40 كم، وهو أول مسار بالمرحلة، ومتوقع بدء التشغيل التجريبى نهاية الشهر الجارى، على أن يتم الانتهاء من الـ5 طرق المتبقية منتصف 2022.

وتتمثل العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة، فى الحد من عدد الحوادث الحرجة بنسبة %22 سنويا، والحد من تجاوز السرعات المقررة على شبكة الطرق بنسبة %33 والحد من استهلاك الوقود بنسبة %13.

وأعلن وزير النقل مؤخرا أنه مخطط تنفيذ مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بقيمة 111.5 مليار جنيه فى الفترة الحالية، على أن يتم تنفيذ مرحلة لاحقة من المشروعات بقيمة 82.7 مليار قبل نهاية 2025.

وتشمل قائمة المشروعات استكمال خطة المشروع القومى للطرق إقامة 22 محورا على النيل، وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات بقيمة 7.3 مليار جنيه، والطرق الرئيسية بطوال 9500 كم.

وأعلن مجلس الوزراء نهاية عام 2020 أن مصر احتلت المركز رقم 28 فى مؤشر جودة الطرق فى تقرير التنافسية عام 2019 مقارنة مع المركز 45 عام 2018.