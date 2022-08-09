«النقل» تدعو المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر «رشق القطارات بالحجارة»

طالبت وزارة النقل بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكة الحديد المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحاجرة، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.

وقالت الوزارة إن هذه الظاهرة تتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

وتهيب وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.