النقل تدعو المستثمرين للمشاركة فى إنشاء ميناء جاف بـ 6 أكتوبر

محمود محسناستهل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثاني، زيارته للعاصمة البريطانية "لندن"، بحضور الملتقى الخاص بالإعلان عن طرح مشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر للاستثمار بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وشهد الملتقى حضور عدد كبير

محمود محسن

استهل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثاني، زيارته للعاصمة البريطانية “لندن”، بحضور الملتقى الخاص بالإعلان عن طرح مشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر للاستثمار بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وشهد الملتقى حضور عدد كبير من المستثمرين في مجال اللوجستيات والموانئ الجافة ومشغلي محطات الحاويات العالمية.

وأشاد عرفات، بعقد هذا الملتقى متوجهًا بالشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD على تنظيمه هذا الحدث Road Show، والشكر والتقدير للمستثمرين لقبولهم الدعوة وتشريفهم بالحضور.

وقال وزير النقل، إن مصر تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بخطوات واثقة، وتسعى لجذب المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذه الخطة فقد أصدرت قانونا جديدا للاستثمار يتضمن مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، وضمانات الاستثمار لتشجيع المستثمرين للمشاركة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بتحديث منظومة النقل بمصر فأنشأت الآلاف من الكيلومترات من الطرق وقامت بتحديث وتطوير السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البحرية.

وأوضح عرفات أن الحكومة متمثلة في وزارة النقل، حدثت عمليات التشغيل اللوجستية Soft-Logistics ووضع إطار مؤسسي لإدارة المنظومة اللوجستية، وتدريب الكوادر العاملة في مجال اللوجستيات وتأهيلهم للحصول على شهادات احترافية للشركات والعاملين، العمل على إنشاء مرصد لوجستي لتقييم أداء الخدمات اللوجستية، وتفعيل النافذة الواحدة.

وأشار إلى تحديث البنية الأساسية للوجستيات Hard-Logistics فتخطط لإنشاء 9 مراكز لوجستية وموانئ جافة على جميع محاور النقل متعدد الوسائط، طبقًا للمخطط العام للنقل الذي أعدته وكالة المعونة اليابانية JAICA، وتسعى الوزارة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستية، كما تستهدف إنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، وإعادة توزيع الحمولات من الطرق البرية إلى السكك الحديدية والنقل النهري.

وأكد الوزير أنه تم اختيار المواقع اللوجيستية المختارة على هذه المحاور بعناية، وتناغمت وتناسقت مخرجات هذه الدراسة مع الخطة القومية لتنمية محور قناة السويس، بالإضافة لدراسة تحديد الأولويات الخاصة بالمناطق اللوجستية، والتي أجراها خبراء بدول الاتحاد الأوروبي ووضعت إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة 6 أكتوبر كأولوية أولى للمشروعات اللوجستية بمصر.

وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر مرة أخرى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والذي قام بتمويل دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء الميناء الجاف، وأجرى هذه الدراسة ائتلاف consortium من عدة جهات مصرية وأوروبية أسفرت الدراسة عن جدوى هذا المشروع، والذي يقع على محور النقل متعدد الوسائط Banana Corridor ويربط ميناء الإسكندرية بالبحر المتوسط بميناء العين السخنة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه من المستهدف نقل الحاويات باستخدام السكك الحديدية لتخفيف الأحمال على الطرق والحفاظ على البيئة، واتصالة بكل وسائل النقل سواء للتجارة الداخلية أو الخارجية، وهذا المشروع مخصص له مساحة 400 فدان منها 100 فدان للمرحلة الأولى كميناء جاف يعقبه طرح مركز لوجيستي على مساحة 300 فدان في ظهير الميناء لإجراء عمليات القيمة المضافة إلى الصادرات والواردات لخدمة التجارة والصناعة.