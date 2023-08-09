«النقل» تدشن خط نقل عام لربط محطة قطارات الصعيد بالقاهرة والجيزة

طرحت وزارة النقل، عبر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مزايدة منح ترخيص تشغيل تأدية خدمة النقل العام للركاب بالسيارات لربط محطة قطارات الصعيد التبادلية بمنطقة بشتيل ببعض أحياء القاهرة والجيزة.

واشترط جهاز تنظيم النقل حسب منشور صادر عنه لشركات النقل الجماعي، أن يقوم دفع المتقدم للمزايدة تأمين ابتدائي 100 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة الاستفسارات للشركات المتقدمة يوم 22 أغسطس الجاري، على أن يتم فض المظاريف الفنية للمزايدة يوم 5 سبتمبر المقبل، في حين سيتم فض المظاريف المالية يوم 19 سبتمبر.

تأتي تلك المزايدة في ضوء أحكام القانون رقم 73 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وقامت وزارة النقل مؤخرا بتنفيذ مشروع محطة بشتيل “محطة قطارات الصعيد” والتى من المقرر أن تنطلق منها قطارات خط الصعيد وعدد آخر من خطوط السكة الحديد.

ومع افتتاح المشروع تم إنشاء محورى الفريق كمال عامر و26 يوليو الجديد، بالإضافة إلى محطة المونوريل الجارى تنفيذها للربط مع محطة السكة الحديد لتتحول المنطقة إلى محطة تبادلية بين أكثر من وسيلة نقل “المونوريل والقطار والمونوريل والموقف الجارى تنفيذه”.

ومع افتتاح المحطة سيتم إنشاء موقف للسيرفيس لخدمة ركاب المحطة وتسهيل الانتقالات والمواصلات بجانب محطات المونوريل والقطار والمترو، بالإضافة لاقتراب المنطقة من الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ما يحول المنطقة بالكامل إلى أهم منطقة تجارية فى الجيزة تشبة ميدان رمسيس، بالإضافة إلى المول التجارى الموجود بمحطة السكة الحديد.

وتضم المحطة عدد كبير من الخدمات من بينها المول التجارى والجراجات، ومساحة هذه المحطة 57 فدانا أى تبلغ 3 أضعاف محطة رمسيس وتشمل ورش للجرارات والعربات ومخازن وجراج ومول تجارى وأجزاء استثمارية ومجموعة من العمارات فى مسير السكك الحديدية القديمة يشكل نشاط إدارى وتجارى وسكنى.