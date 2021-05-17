«النقل» تدرس 4 عروض عالمية لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية

تلقت وزارة النقل خلال الفترة الماضية 4 عروض عالمية من كيانات كبرى لتأسيس خط للإنتاج الكامل لعربات المترو والسكك الحديدية والمونوريل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الكيانات الأربعة هى: «بومباردييه العالمية، وترانسماش هولدينج الروسية، وسيمنز الألمانية وهيونداى روتم الكورية»، لافتة إلى أن وزارة النقل شكلت لجنة عليا لدراسة تفاصيل كل العروض لتقييمها، لعرض الأمر على مجلس الوزراء فى النهاية.

وأوضحت أن المصنع سيقام بشراكة خماسية تضم الشركة الأجنبية، ووزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، والصندوق السيادى، والهيئة الاقتصادية التى ستكون نسبتها عبارة عن أراضى المصنع، ثم الشركة الوطنية للسكك الحديدية «نيرك».

وأشارت إلى أن دور« نيرك » يتمثل فى إدارة المشروع كاملاً عقب تأسيسه بالتوازى مع اكتساب الخبرة الفنية اللازمة من الشريك الأجنبى خلال فترة مشاركته فى المصنع، التى ستحدد لفترة معينة لاتزال قيد الدراسة.

وحول المذكرة التى وقعتها (نيرك)، و«هيونداى روتيم» مؤخراً، قالت المصادر إنها بداية لتوطين الصناعة عبر المساعدة فى تطوير قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق والبالغ عددها 47 تقوم بنحو 522 رحلة يومياً لنقل حوالى 3 ملايين راكب، ومعرفة تفاصيل إقامة مثل هذه الصناعات، لكن المصنع المخطط له سيتولى الإنتاج بشكل كامل للوحدات المتحركة، على غرار ما يتم فى الدول الكبرى.

ويمتد الخط الأول من المرج الجديدة حتى حلوان بجنوب القاهرة على 35 محطة بمسافة حوالى 44 كيلومتراً، وتشمل خطة تطويره أعمال السكة، وتجديد كامل القضبان، وكذلك نظم التحكم المركزى المسئولة عن متابعة والتحكم فى مسار القطارات لتقليل نسبة التدخل البشرى فى التشغيل، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصالات المركزية، وتطوير الأنظمة الكهروميكانيكية، فضلا عن استبدال الشبكة الكهربائية الحالية لانتهاء عمرها الافتراضى بأخرى جديدة.

وأعلن المهندس أحمد فكرى، رئيس شركة «نيرك» فى وقت سابق، أن محاور عمل شركته تتمثل فى تأسيس 3 خطوط إنتاج، الأول لإعادة تأهيل أسطول العربات والقطارات لمرفقى المترو والسكة الحديد بواقع 125 عربة سنوياً، والثانى لإنتاج 150 عربة لقطارات المترو سنوياً، والأخير لتصنيع العربات التى ستعمل على الخطوط الرئيسية بشبكة السكة الحديد.

واحتلت محافظة القاهرة المرتبة 35 من حيث خطوط المترو من بين 114 مدينة على مستوى العالم، بعدد ركاب 3.5 مليون مواطن يومياً، وبلغ عدد رحلات خطوط المترو الحالية 1662 رحلة يومياً فى 2019، مقارنة مع 1544 رحلة فى 2014، فى حين تصل عدد المحطات بالخطوط الثلاثة إلى 92 وإجمالى أطوال الخطوط الثلاثة حوالى 110.3 كيلو.