النقل تدرس عروض صيانة 100 جرار بتكلفة 125 مليون دولار

❐ الوزارة خاطبت 3 شركات لتقديم عروض تطوير الورش المال ــ خاص قال مسئول حكومى بوزارة النقل إن الوزارة تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من عدد من الشركات العالمية من بينها شركتا «بومباردييه الكندية، و EMDالأمريكية»، لإجراء صيانة لـ100 جرار خارج الخدمة، ومتوقفة فى ورش السكة الحديد، لافتًا إلى

❐ الوزارة خاطبت 3 شركات لتقديم عروض تطوير الورش

المال ــ خاص

قال مسئول حكومى بوزارة النقل إن الوزارة تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من عدد من الشركات العالمية من بينها شركتا «بومباردييه الكندية، و EMDالأمريكية»، لإجراء صيانة لـ100 جرار خارج الخدمة، ومتوقفة فى ورش السكة الحديد، لافتًا إلى أن العدد المذكور سلفًا بخلاف الـ81 جرارًا الذى بدأت جنرال إلكتريك صيانتها تنفيذًا للاتفاقية التى وقعتها هيئة السكة الحديد فى منتصف يونيو الماضى، وتتضمن شراء 100 جرار، وصيانة 81 أخرى، من جانب الشركة.

وأضاف لـ«المال»، أن صيانة الـ100 جرار وفقًا لدراسة مبدئية تم إعدادها خلال الفترة الماضية تُقدر بـ125 مليون دولار، بواقع 1.250 مليون دولار للجرار الواحد.

وأكد المصدر أن العروض المقدمة مصحوبة بقروض مسيرة ستوفرها الشركات للهيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة قد تؤخر البت فى العروض المقدمة لفترة 3 أشهر مقبلة، لحين تحديد آلية لسداد القروض فى المستقبل، مضيفا أن تعليمات عليا صدرت للوزارة مؤخرًا بوضع آلية سداد لكل قرض على حدة، سيتم الحصول عليها لمرفق السكة.

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قال مطلع الأسبوع الحالى إنه لابد من إعادة النظر فى تذاكر السكة الحديد، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم إجراء تحريك بسيط لتذاكر المسافات الطويلة، وتطبيق نظام عدد المحطات فى المسافات القصيرة، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك أواخر العام المقبل.

يشار إلى أن وزارة النقل وقعت عقدين خلال الفترة الماضية، الأول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار، والثانى مع شركة جنرال إليكتريك بقيمة 575 مليون دولار لشراء 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، و81 قطارًا، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار والدعم الفنى.

ووضعت الوزارة مؤخرًا مخططا عاما لتطوير مرفق السكة الحديد، وأن تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 44.6 مليار جنيه، ويشتمل المخطط على 3 محاور رئيسية، الأول منها تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، إضافة إلى تنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ ذلك المحور بنحو 25.7 مليار جنيه.

والمحور الثانى من المخطط تجديد خطوط السكة الحديد، وتطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وبحسب تصريحات مصدر حكومى فإن بند كهربة إشارات الخطوط سيتم تمويل الجزء الأكبر منها من خلال قروض ميسرة، من بنوك «الإعمار الأوروبى، والكورى، إضافة إلى البنك الدولى».

أما المحور الأخير يستهدف منه تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد بإجمالى تكلفة تصل لـ1.35 مليار جنيه.

فى سياق متصل، كشف المصدر ـ أن الوزارة وجهت خلال الأيام الماضية خطابات لشركة حديد فرنسا، وشركات «سمينز الألمانية»، وبومباردييه الكندية، و« EMD الأمريكية»، لتقييم عروض وبرنامج زمنية مفصلة للوزارة لتطوير ورش السكة الحديد.

وأشار إلى أن الوزارة فى انتظار عروض الشركات بالتوازى مع تعاون هيئة السكة الحديد مع الجانب الفرنسى فى تنفيذ مذكرة التفاهم التى وقعت خلال الفترة الماضية بعد تطوير مرفق السكة الحديد، وعلى رأسها تقديم منح التدريب اللازمة للعاملين.

ووقع وزير النقل خلال الفترة الماضية اتفاقية مع الجانب الفرنسى ممثلا شركة السكك الحديدية الفرنسية، بهدف إمكانية تطوير التعاون القائم بين الجانبين فى مجال مترو الأنفاق ليشمل التعاون فى مجال السكك الحديدية، خاصة فى مجال نقل الخبرة الفرنسية والتدريب، وتطوير نظم الإدارة لدعم قدرات السكك الحديدية المصرية فى مجال سلامة التشغيل، وكذلك الاستفادة من التجربة الفرنسية الناجحة فى مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة أن هناك 20 شركة متخصصة تعمل فى هذا المجال فى فرنسا إلى جانب الشركة الحكومية، وهو ما أسهم فى تحقيق قدر من المنافسة.

يذكر أن أهم مقترحات تطوير ورش السكة الحديد حتى، تتمثل فى قيام الشركات الأجنبية بإنشاء ورش، على أن تقوم بصيانة جرارات السكة الحديد مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، على أن يتم تشغيل مهندسى الهيئة فى تلك الورش، والمقترح الآخر هو أن يتم تطوير الورش ونقل الخبرات، مقابل تكلفة مالية محددة.

يشار إلى أن هيئة السكة الحديد أعلنت فى أكثر من لقاء أنها تستهدف تطوير ورش فرز القاهرة باعتبارها من أقدم الورش وأكبرها، إذ تبلغ مساحتها حوالى 235 فدانًا، وتتكون من 5 ورش رئيسية هى«الجرارات»، و«العربات الأسبانى»، والعربات الفرنساوى، وعربات النوم، وعربات توليد القوى، متخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات.