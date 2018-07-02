النقل تدرس إنشاء 3 موانئ تجارية فى إدكوومطروح وحلايب وشلاتين

أمانى العزازى:تدرس وزارة النقل، إنشاء 3 موانئ تجارية جديدة، فى إدكو، ومطروح، على ساحل البحر المتوسط، وحلايب وشلاتين على ساحل البحر الأحمر، فى إطار المخطط العام لتنمية وتطوير الموانئ المصرية.كشفت عزة غانم، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل التابع للوزارة، عن أن الموانئ الثلاثة أضيفت إلى العرض ال

أمانى العزازى:

تدرس وزارة النقل، إنشاء 3 موانئ تجارية جديدة، فى إدكو، ومطروح، على ساحل البحر المتوسط، وحلايب وشلاتين على ساحل البحر الأحمر، فى إطار المخطط العام لتنمية وتطوير الموانئ المصرية.

كشفت عزة غانم، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل التابع للوزارة، عن أن الموانئ الثلاثة أضيفت إلى العرض الفنى لمخطط التطوير، المقرر أن يبدأ العمل فيه منتصف يوليوالمقبل، وفقا للتعاقد المبرم بين الهيئة ومركز بحوث استشارات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

لفتت إلى أن مدة إعداد مخطط التطوير تستغرق 8 أشهر، ويشمل كل الموانئ المصرية، بما فيها الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويساهم مهاب مميش، رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، بدور فعال فى المخطط الشامل لتطوير الموانئ.

يذكر أن وزارة النقل كلفت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ومركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، لإعداد دراسة المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث، فيما قدم مركز استشارت النقل البحرى العرض الفنى والمالى بالشراكة مع مكتب استشارى ألماني.

قالت إن المخطط يشمل إنشاء موانئ جافة، ومراكز لوجستية، كنقاط توزيع للبضائع الوارده للموانئ، التى من شأنها القضاء نهائيا على مشاكل تكدس الحاويات، فى الموانئ، والتأثير سلبا على طاقتها الاستيعابية.

أكد إيهاب القصاص رئيس مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، أن المركز أعد كراسة شروط مرجعية لوزارة النقل، بعد مخاطبة أكثر من 10 بيوت خبرة، والاستقرار على مكتب استشارى ألمانى يمثل سلطة ميناء هامبورج، وتقديم العرض الفنى والمالى بالشراكة مع المكتب الاستشارى (إتش بى سى) الألماني.

لفت إلى أن مخطط التطوير يشمل دراسة تطوير 15 ميناء تجارى حتى عام 2030، ويستهدف مراجعة وتحديث السياسة االوطنيةللموانئ وصياغة السياسة اولإستراتيجية الملائمة حتى عام 2030، وتعظيم منافع الموقع الجغرافى والمميزات التنافسية وتعظيم دور الموانئ المصرية فى الخدمات اللوجستية ونظام النقل متعدد الوسائط.

أوضح القصاص أنه حاليا مراجعة فاتورة الموانئ المصرية مع وزارة النقل (بورت ديوز) فى إطار مراجعة المزايا التنافسية للموانئ المصرية، فيما تشمل مراحل تنفيذ المخطط 4 مراحل الأولى لمراجعة الدراسات والمخططات التى سبق إعدادها، والثانية لتقييم الوضع الحالى للموانئ المصرية، وتحديد مناطق القوة والضعف، والثالثة لمراجعة وتقييم التقديرات المستقبلية فى حركة التجارة والطلب على الموانئ، وتختص المرحلة الرابعة بإعداد المخطط الشامل وتحديد المشروعات المستقبلية، والتوزيع الزمنى والتمويلى، وإعداد دراسات الجدوى المالية للمشروعات المقترحة.