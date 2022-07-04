«النقل» تدرس إضافة مرحلة رابعة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT

تدرس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، مقترحًا بإضافة مرحلة رابعة لمشروع القطار الكهربائى LRT، ليمتد إلى أحياء مدينة العاشر من رمضان، وتوسعاتها المستقبلية، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ«المال» أن المقترح الذى ستتم دراسته خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات وزير النقل، يحتوى على مد المسار بمسافة 20 كيلومترًا، ويتوقع أن تتجاوز تكلفة التنفيذ نصف مليار دولار، شاملة أسعار الوحدات المتحركة، التى يتم تشغيلها على الخط لتقليل زمن التقاطر.

ولفتت إلى أنه سيتم تكليف فريق من الوزارة والهيئة، بإعداد تقييم للمقترح ودراسته بشكل مستفيض لتحديد الجدوى الاقتصادية من مد المسار أو العدول عنه، خاصة أن أعمال التنفيذ ستكون مرتفعة، لأنها ستتم بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة التى يجرى العمل بها حاليًا، وتشغيلها بشكل فعلى أمام الجمهور.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس، مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية، فى مرحلته الأولى التى تبدأ من محطة عدلى منصور، نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة شرق القاهرة، حتى مدينة الثقافة والفنون بطول 70 كيلومترًا، وعدد 12 محطة، ويتم حاليًا استكمال المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والثالثة التى ستنتهى على مشارف مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومترا، وعدد 3 محطات.

وسيعمل 22 قطارًا على المسار بداية من اليوم الاثنين، كل منها مكون من 6 عربات، ويبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم/ الساعة، وسينقل القطار حوالى مليون راكب يومياً بعد اكتمال الـمراحل الثلاث.

وأشار وزير النقل، خلال فعاليات الافتتاح، إلى أن الهدف من المشروع خدمة المدن الجديدة على طول المسار، ومنها «العبور، والشروق، والمستقبل، وبدر والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية»، لافتا إلى أنه يحقق وفرًا فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً.

ويتبادل القطار الكهربائي، الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة مدينة الفنون والثقافة، ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية.

ويبلغ سعر تذكرة الراكب فى القطارات 15 جنيهًا الأول حتى 3 محطات، و5 محطات بسعر 20 جنيهًا، و7 محطات 25 جنيهًا، و9 محطات 35 جنيهًا.