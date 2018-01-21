النقل تدرج ممثلين من السلامة البحرية فى إدارات غرف الملاحة

السيد فؤادقرر هشام عرفات، وزير النقل، ضم ممثلين عن هيئة السلامة البحرية، التابعة للوزارة بمجالس إدارات غرف الملاحة البحرية الأربعة، «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، والبحر الأحمر»، للمرة الأولى منذ إنشاء غرف الملاحة، طبقًا للقرار الوزارى رقم 30 لعام 1999.نص القرار رقم 725 لعام

السيد فؤاد

قرر هشام عرفات، وزير النقل، ضم ممثلين عن هيئة السلامة البحرية، التابعة للوزارة بمجالس إدارات غرف الملاحة البحرية الأربعة، «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، والبحر الأحمر»، للمرة الأولى منذ إنشاء غرف الملاحة، طبقًا للقرار الوزارى رقم 30 لعام 1999.

نص القرار رقم 725 لعام 2017، على ضرورة إضافة أعضاء عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتمثيلها بمجالس إدارات كل غرفة من غرف الملاحة البحرية، فى إطار سعى الوزارة لرفع كفاءة عمل داخل الغرف وزيادة التواصل مع هيئة السلامة البحرية.

وأبلغت هيئة السلامة البحرية قطاع النقل البحرى، بممثليها فى مجالس إدارات غرف الملاحة البحرية، على النحو التالى نائب رئيس هيئة السلامة فى غرفة ملاحة الاسكندرية، بينما يمثلها رئيس قطاع سلامة السفن فى غرفة ملامة دمياط ، ليكون ممثلها رئيس قطاع سلامة السفن، وغرفة ملاحة بورسعيد، يمثل «السلامة البحرية» ممثلها رئيس الإدارة المركزية لرقابة دولة الميناء، وغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر يكون ممثلها مدير عام الإدارة العامة للشئون البحرية.

طالب خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، قطاع النقل البحرى بإصدار قرار بممثلى الهيئة بغرف الملاحة، وإخطار غرف الملاحة بالقرار حتى تتمكن الهيئة من حضور اجتماعات الغرف.

وينص القرار رقم 30 لعام 1999، على أن يتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على غرف الملاحة فى الموانئ المصرية ممثلة فى غرفة ملاحة الإسكندرية، وغرفة ملاحة بورسعيد، وغرفة ملاحة البحر الأحمر، وغرفة ملاحة دمياط.

صدر القرار الوزارى رقم 85 لعام 1999، وتعديلاته بتشكيل مجالس إدارات غرف الملاحة، الذى يتكون من 7 أعضاء منتخبين، وعضوين معينين، ومثلهما من ذوى الخبرة لكل غرفة.

وهيئة السلامة البحرية، هى إحدى هيئات وزارة النقل، وتقوم الهيئة بتقديم خدمات، ومساعدات للموانئ المصرية، منها تنظيم تحركات السفن داخل وخارج الموانئ وإرشادها، ومراقبة السفن القادمة إلى الموانئ المصرية، والمغادرة، بغرض التأكد من التزامها بقوانين السلامة، وحماية الأرواح، والشحنات، وحماية الممرات الملاحية.

كما تقوم بتحديد الطرق والممرات الملاحية المؤمنة، وتوضيح المناطق الممنوعة، وإصدار المنشورات الملاحية، ووضع خطط المنائر، وإعداد وتنفيذ المشروعات الخاصة بها، ووضع المواصفات الفنية لإنشاء المنائر والعلامات الملاحية، والاشتراك فى إنشاء وإدارة وصيانة الشبكات اللاسلكية للموانئ، ومباشرة تصميم وتنفيذ المشروعات للموانئ، بعد إجراء الدراسات اللازمة لها، ومراقبة الحركات على الأرصفة، بما يكفل المرونة الكافية لانسياب البضائع الصادرة والواردة من الميناء.

