«النقل» تخطط لطرح 7 مناطق تجارية كبرى على القطاع الخاص لاستغلالها 30 عاماً

تخطط الهيئة القومية للأنفاق -التابعة لوزارة النقل- لطرح 7 مناطق تجارية كبرى على القطاع الخاص قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، لاستغلالها لمدة 30 عامًا.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المناطق ستقام على المسار الأول من شبكة القطارات السريعة «العلمين الجديدة – العين السخنة».

يشار إلى أن الخط يمتد بطول 660 كيلومترًا، ويقوم ببنائه اتحاد شركات «سيمنز» الألمانية، و«أوراسكوم كونستراكشن»، و«المقاولون العرب»، وتتولى «سكك حديد ألمانيا – دويتشه بان» أعمال التشغيل والصيانة لفترة 15 عامًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مقابل حصولها على %2من إجمالى الإيرادات المحققة من نقل الركاب والبضائع، وتطمح وزارة النقل افتتاح المشروع رسميًا أمام المواطنين أواخر العام المقبل.

وأضافت المصادر -التى طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن المساحة المقترحة حاليًا تتراوح من 50 إلى 60 ألف متر مربع لكل منطقة، وستكون متاحة أمام الراغبين من الكيانات المصرية أو العالمية بنظام (B.O.T)، لفترة تصل إلى 30 عامًا.

ويقوم نظام (B.O.T) على أساس منح المستثمر حق امتياز لإنشاء أحد المشروعات وتشغيلها واستغلالها لفترة محددة سلفًا، ومن ثم يعود المشروع فى نهاية فترة الامتياز إلى الدولة ملكية كامل أدواته ومقوماته ومنشآته، دون أن يكلف هذا النظام أى أعباء من جانب الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت أن المناطق تم تحديد مواقعها، وسيتم تشييدها فى المدن الرئيسية المار بها القطار الكهربائى السريع، لتقام الأولى فى «السخنة»، والثانية فى العاصمة الإدارية، والثالثة فى البدرشين، والرابعة والخامسة فى مدينة 6 أكتوبر، والسادسة فى محافظة الإسكندرية، والأخيرة فى مرسى مطروح.

وذكرت المصادر أن المكتب الاستشارى ECG المصري، اقترب من إنهاء التصميمات الهندسية للمناطق، وخلال فترة قريبة ستبدأ الهيئة القومية للأنفاق إعداد كراسة شروط طرح المواقع، التى مرجح أن تستغرق فترة 3 شهور، على أقصى تقدير.

وتمول «النقل» خط «العين السخنة – العلمين» عبر قرض بقيمة 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألمانى «KfW»، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، إلى جانب توفير الحكومة تكلفة أعمال الجسر والمحطات والأرصفة.

وسيتم تسيير 15 قطار إكسبريس – سريع – بسرعات 230 ك/س، و34 قطار للركاب بسرعة 160 كيلو فى الساعة، و 14 قاطرة لخدمة نقل البضائع.