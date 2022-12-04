«النقل» تخطط لطرح محطتين بحريتين لاستقبال الركاب وسفن اليخوت

تخطط وزارة النقل عبر توابعها –هيئة ميناء الإسكندرية، وموانئ البحر الأحمر- لطرح محطتين بحريتين لاستقبال الركاب على شركات القطاع الخاص، لتولى مهمة الإدارة والتشغيل لفترة 15 عامًا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت لـ«المال» أن الطرح الأول يتمثل فى إدارة وتشغيل رصيف الكروز بميناء الغردقة، لاستقبال اليخوت والركاب حتى 3000 راكب، بأعماق تصل بغاطس 9 أمتار وطول 300 متر، مشيرة إلى أنه يستهدف الاتفاق مع مشغل للمحطة قبل نهاية عام 2023.

والمشروع والثانى يتضمن تشغيل وإدارة محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، بعد اعتذار الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة عن الاستمرار فى التعاقد المبرم بينها وبين هيئة الميناء.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الميناء حددت 12 فبراير المقبل موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية للشركات المتقدمة على محطة الإسكندرية.

يذكر أن محطة الركاب البحرية تم تنفيذها منذ قرابة 17 عاما، بتكلفة تجاوزت 75 مليون جنيه.

وكان التعاقد المبرم بين «الدولية للمقاولات والتوريدات العامة» وهيئة الميناء، ينص على سداد الشركة مبلغ 16 مليون جنيه سنويا بزيادة %7 عن كل عام، لكنها رأت أن الوضع العالمى بشكل عام لن يمكنها من تحقيق معدلات الربح المستهدفة خلال فترة تشغيلها للمحطة.

ووفقا لاشتراطات التعاقد، يتم سداد الأقساط السنوية على 4 دفعات متساوية لزيادة تراكمية بنسبة %7 سنويا، بداية من العام الثانى، على أن يُستخدم سعر صرف البنك المركزى لترجمة قيمة المدفوعات بالدولار مع عدم أخذ التضخم فى الاعتبار.

واشترطت ميناء الإسكندرية، فى تعاقدها أن تكون الشركة متميزة فى إدارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية، خاصة المنشآت السياحية، والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية حتى تتمكن من إدارة وتشغيل وتجهيز المقر التجارى بالمحطة.

وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا مقسمة إلى صالات و107 محلات، داخل ميناء الإسكندرية، وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.

وبلغ حجم الركاب القادمين على السفن السياحية المتداولة بميناء الإسكندرية نحو 5414 راكبا خلال عام 2020، وزادت تلك المعدلات لتصل خلال العام الماضى 2021 إلى نحو 6624 راكبا وسائحا.