«النقل» تخطط لطرح خط سكة حديد «أبو سمبل - السودان» بنظام «B-O-T»

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل تخطط لطرح مشروع خط سكة حديد ديزل من مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، مرورًا بوادى حلفا وصولا إلى السودان على مستثمرين للتنفيذ بنظام (B-O-T) كمرحلة أولى بداية العام المقبل بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، ستتولى إعداد وإعلان إجراءات تأهيل الكيانات الراغبة فى المنافسة على المشروع، ومناقصة اختيار الأفضل منهم فنيا وماليًا للتنفيذ فيما بعد.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضي، على منحة كويتية بقيمة 750 ألف دينار كويتى، أى ما يعادل 2.5 مليون دولار، لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للخط الذى يبلغ طوله 80 كيلومتر.

يذكر أن عقود المشاركة التى تبرمها الوحدة تحتفظ فيها الحكومة بالسيطرة الإستراتيجية على تلك الخدمات العامة، وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، تئول ملكيتها إلى الدولة فى نهاية فترة التعاقد.

وأشارت المصادر – التى فضلت عدم الكشف عن هويتها – إلى أن وزارة النقل تبحث حاليا عن مستثمر جاد سواء محلى أو خارجي، لطرح الأمر عليه بشكل ودى، لإعداد دراساته، وإقناعه بالمنافسة فيما بعد على مناقصتى التأهيل والتنفيذ.

وأكدت أن الخط سيتلاقى مع القطار السريع «أسوان – القاهرة» الجارى تنفيذه حاليا فى محطة أبو سمبل المركزية، ليتم بعدها النقل إلى السودان، لافتة إلى أن معدلات نجاح المشروع المقترح كبيرة ويتوقع تحقيق إيرادات تغطى جميع مصروفات التشغيل والصيانة، وتحقيق هامش ربح من أول عام تشغيل.

وأشارت المصادر إلى أنه توجد حاليًا منطقة لوجستية على الحدود السودانية المصرية المشتركة، أنشأتها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فى الفترة الماضية، سيتم الاعتماد عليها فى تخزين البضائع وتنفيذ الإجراءات الجمركية، ومن ثم فإن البنية التحتية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين متاحة من الآن، وبالتالى عوامل النجاح متوافرة بشكل جيد.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان، مسجلة نحو 826.8 مليون دولار بنهاية 2021 مقابل 498.9 مليون خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %65.7 فيما بلغت الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار مقابل 212.5 مليون بارتفاع %58.5 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.