«النقل» تخطط لتنفيذ مشروع لوجستيات التجارة على «القاهرة - الإسكندرية» منتصف 2024

تخطط وزارة النقل لبدء أعمال تنفيذ مشروع لوجستيات التجارة على محور “القاهرة – الإسكندرية”، منتصف 2024، بتكلفة إجمالية تبلغ 740 مليون دولار، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ”المال” أن 11 تحالفًا مصريًا وعالميًا تقدموا لوزارة النقل عبر تابعتها -هيئة سكك حديد مصر- لمناقصة تأهيل الشركات، للمنافسة على تنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الكيانات المؤهلة للمشروع أواخر العام الحالي، تتعبها إتاحة مناقصة التنفيذ خلال الربع الأول من 2024، وترسية المشروع بنهاية أبريل المقبل على أقصى تقدير، ليتم فيما بعد إجراءات تسليم المواقع للتحالف الفائز.

يذكر أن مجلس النواب وافق فى يوليو الماضي، بشكل نهائى على قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال، على أن تتولى هيئة السكة الحديد توفير باقى التكلفة بالعملة المحلية.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تسعى لتدبير 4 مليارات جنيه بداية من 2024 حتى فترة تسليم المشروع للتحالف، ويمثل المبلغ دفعة أولى من تكاليف الأعمال الإنشائية لمحطاته ومساره، مشيرة إلى أن كل المشروعات الجديدة أصبحت الهيئة ملزمة بتوفير قيمة الأعمال المدنية من مواردها الذاتية.

وأجرت الهيئة عدة لقاءات واستطلاعًا مبدئيًا خلال الفترة الماضية للتعريف بالمشروع وآليات تمويله، وتلقت رغبات من 5 تحالفات تسعى للفوز به، ضمت عددًا من الشركات المحلية، من بينها «بتروجت، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وكونكورد، وأوراسكوم»، إلا أن وزارة النقل فضلت طرح مناقصة تأهيل عامة، يعقبها فيما بعد أخرى للتنفيذ الفعلى، وستكون مقصورة على الكيانات المؤهلة فنيًا وماليًا.

وأوضحت المصادر أن المشروع يستهدف فى المقام الأول خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لقطاعى اللوجستيات والسكك الحديدية فى القاهرة، إلى جانب خلق فرص لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة نقل البضائع بالقطارات.

وذكرت أن المشروع يتضمن تنفيذ مسارين، الأول: خط سكة حديد جديد أحادى المسار لشحن البضائع، بطول 64 كيلومترًا، من منطقة المناشى حتى 6 أكتوبر، بسرعة تصميمية 160 كيلومترًا/ساعة، مصحوبًا بوصلة جديدة من بشتيل، مرورًا بإيتاى البارود حتى الواحات.

ويتمثل المسار الثانى فى إجراء تطوير شامل لخط سكة حديد «المرازيق – الواحات» القائم حاليًا بالقرب من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تتضمن الأعمال تحديثًا شاملًا للنظام الإلكتروني، والإشارات، وأنظمة التحكم الآلي، والدوائر الإلكترونية، فضلًا عن تحديد أماكن عبور المشاة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة أداء العاملين فى الخط.

ولفتت المصادر إلى أنه يستهدف حل أزمة الازدحام الحالية بين محطتى إمبابة والمرازيق، مع مراعاة النمو المتوقع فى حركة قطارات الشحن عبر التركيز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل، وإنشاء مراكز التوزيع والتجميع على شبكتى الطرق والسكك الحديدية، ومحطات مناولة الحاويات بالموانئ الجافة.

يشار إلى أن المشروع يساعد فى نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر، بسرعة عالية تمكن العملاء من الحصول عليها فى يوم شحنها من الميناء البحري، فضلًا عن أنه سيسهم فى زيادة فرص التطوير الحضارى لمدينة 6 أكتوبر، عبر جذب استثمارات وأعمال تجارية جديدة.