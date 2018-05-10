النقل تخطط لاستقبال السفن العملاقة بميناء الإسكندرية

الوزارة وضعت خطة فى الموانئ للتوسع فى إنشاء أرصفة بأعماق 17 مترًا لاستقبال السفن معتز محمود قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزاته تخطط لاستقبال سفن الحاويات الضخمة فى ميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أن حمولات تلك السفن حاليًّا أصبحت…

الوزارة وضعت خطة فى الموانئ للتوسع فى إنشاء أرصفة بأعماق 17 مترًا لاستقبال السفن









معتز محمود

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزاته تخطط لاستقبال سفن الحاويات الضخمة فى ميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أن حمولات تلك السفن حاليًّا أصبحت تصل إلى نحو 22 ألف حاوية.

وأضاف، خلال جولته، اليوم، بميناء الإسكندرية، أن الوزارة وضعت خطة فى الموانئ للتوسع فى إنشاء أرصفة بأعماق تصل إلى 17 مترًا، سواء فى موانئ دمياط أو الإسكندرية؛ لاستقبال تلك السفن.

وأشار إلى أن هذه السفن تحتاج إلى توافر قاطرات بالموانئ، وهو ما يتم تجهيزه الآن.

وأوضح أن ميناء الإسكندرية بدأ يستقبل بضائع الترانزيت، والتى كانت تتوجه بشكل أساسى لموانئ دمياط وشرق بورسعيد التى تعد الرائدة فى هذا المجال.

رافق الوزير، خلال جولته بالميناء، اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري، وقيادات هيئة الطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وتفقَّد الوزير أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 285 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، والمساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المزمع إنشاؤها مستقبلًا، التي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.

وخلال الجولة وجّه الوزير باستمرار تكثيف الأعمال وضغط المدة المقررة للمشروع، التي تبلغ 18 شهرًا من تسليم الموقع، ليتم الانتهاء منه في أواخر هذا العام.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، مضيفًا أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة.