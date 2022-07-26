النقل تخصص 556.5 مليون جنيه لتعويضات أراضي توسعة وتطوير الطريق الدولي الساحلي

رصدت وزارة النقل 556.5 مليون جنيه كتعويض لأصحاب أراضي توسعات الطريق الدولي الساحلي بمحافظتي الدقهلية ودمياط.

وحسب المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها وزارة النقل لمجلس الوزراء لإصدار قرار بإضفاء صفة النفع على تلك الاراضي، فإن المسافة التي تستهدف الوزارة تطويرها تصل إلى قرابة 40 كيلو متر، وذلك في نطاق محافظة دمياط والدقهلية.

ونصت المذكرة التي تقدم بها الفريق كامل الوزير واطلعت عليها ” المال “، أنه تم تحديد تلك الأراضي عبر مديرية المساحة بمحافظتي دمياط والدقهلية، والتي انتهت من حصر كافة الأراضي التي يقع بها المشروع، وتشمل 38 كشفا، و15 خريطة مساحية، ليتم الحصول على تلك الأراضي بالأمر المباشر لتنفيذ المشروع.

وذكرت مذكرة وزارة النقل أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث ومن ضمنها الطريق الدولي الساحلي.

كما أكدت وزارة النقل أن الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم بتنفيذ خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي بانشاء طريق خدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني على الجانبين بطول 40 كيلو متر في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية.

وبدأت وزارة النقل والمواصلات تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم ٧٨٠ كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق ب في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2553 لسنة 2022 والذي يقضي باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كيلو مترا في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية من أعمال «المنفعة العامة»، وذلك في إطار مشروع الدولة لتطوير الطريق بما يحد من الحوادث المرورية، ويحقق السيولة المرورية.

ويأتي ذلك استنادا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته.

وخلال أبريل الماضي تابع وزير النقل كامل الوزير، معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

وتفقد الوزير، مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي “المرحلة الأولى” في المسافة من دمياط حتى جمصه/المنصورة الجديدة بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 مترا في هذه المسافة، وإنشاء 18 كوبري في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني، كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه.

كما تابع الوزير، أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR .

وأشار وزير النقل، إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول ١٤٠ كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم، مضيفاً أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من “الديبة” حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع “طريق القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بطول 55 كم، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم كما تم الانتهاء من كوبري كم 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بصيانة الكباري القائمة وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالأسفلت، والقيام باستمرار بأعمال الصيانة الدورية والنظافة وإزالة الأتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد أن تطوير هذه القطاعات يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط(دمياط – بورسعيد – الإسكندرية) ويمر بعدد 6 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهليه وكفر الشيخ بحيره والاسكندريه وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.