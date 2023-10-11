وزارة النقل: تحويلة مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الجمعة المقبل

أصدرت وزارة النقل ممثلة في العامة للطرق والكباري بيانا صخفيا بشأن إجراء تحويله مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، اعتبارا من الساعة 12 صباحا من بعد غد الجمعة حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، وذلك لنهو تركيب الجزء المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم، وإنشاء 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاه) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشارت وزارة النقل إلى أن التحويلة المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 – الى مدخل مدينة ابوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية) وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة لمدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة أبوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل، فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه ابوحمص (نطاق الاعمال).