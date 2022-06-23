«النقل» تحصل على موافقة لإضافة 6.7 مليون متر أراضٍ للقطار الكهربائى السريع

وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، على طلب وزارة النقل بإضافة بعض مساحات الأراضى التى تبلغ 6.7 مليون متر، إلى جانب بعض العقارات، ضمن أعمال المنفعة العامة فى نطاق 5 محافظات، هى «السويس، والقاهرة، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية»، لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع القطار الكهربائى السريع الذى يربط بين منطقة السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين مرورًا بمطروح فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كيلومترًا.

وأكدت مذكرة لوزارة النقل اطلعت عليها «المال»، أن إضافة مساحات الأراضى للمشروع يأتى فى ضوء الطبيعة الخاصة للمسار، والتى تقتضى تعدد مواقع العمل، لينفذ عليها ورشة العمرة الجسيمة ومحطات الكهرباء، إضافة إلى زيادة مساحة انتظار السيارات المطلوب لبعض المحطات طبقًا لدراسات النقل، فضلًا عن تعديل وصلة مسار خط السكة الحديد بدهشور المتعارض مع محطة البدرشين جنوب الجيزة.

وسيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه وفق التأشيرات العامة للموازنة الهيئة القومية للأنفاق، لصرف التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين فى الوقت الحالي.

وتشمل المواقع أراضى تابعة لجهات حكومية مختلفة لاستخدامها كورشة بنطاق منطقة السادس من أكتوبر على مساحة 4.4 مليون متر مربع، إضافة إلى أخرى لإنشاء مبنى الكهرباء على مساحة 7 آلاف متر مربع، و285 ألف متر مربع لإقامة محطة العين السخنة، و1.12 مليون متر مربع لإنشاء محطة العاصمة الإدارية الجديدة، وأرض فضاء على مساحة 153 ألف متر مربع، تقاطع محمد نجيب مع الدائرى الأوسطي.

كما تم ضم أراضٍ زراعية بمساحة 157 ألف متر مربع، سيقام عليها محطة البدرشين «جنوب الجيزة»، وتعديل مسار السكة الحديد، و142 ألف متر مربع بمدينة سفنكس، وكذلك أراضٍ خاصة على مساحة 177 ألف متر مربع لإقامة محطة السادات، و140 ألف متر مربع لإنشاء محطة وادى النطرون.

وخلال الأيام الأخيرة وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف يضم شركات سيمنز موبيلتى التابعة لشركة سيمنز العالمية وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى 3 خطوط، يبلغ طولها حوالى 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية.