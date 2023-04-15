«النقل» تحدد 18 أبريل موعدًا نهائيًا للتقدم لمزايدة نقل الركاب بالمنوفية

طرحت وزارة النقل، عبر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مزايدة منح ترخيص بإدارة واستغلال وتطوير مرفق النقل الجماعي للركاب لمدن محافظة المنوفية، وكذا ربط الأحياء الداخلية بالمحافظة ببعضها البعض.

وحدَّد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يوم 18 ابريل الجاري موعدًا لفض المظاريف الفنية والمالية، وذلك بين شركات نقل الركاب العاملة بالسوق المحلية.

تأتي تلك المزايدة في ضوء أحكام القانون رقم 73 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وكانت قد وقعت وزارة النقل، وقعت وزارة النقل نهاية العام الماضي، بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، بشأن تولي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بالمحافظة.

وحسب البرتوكول فقد تم الاتفاق على طرح ما يمتلكه المحافظة من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية على القطاع الخاص، وإدارت وتشغيل وتطوير النقل فى المحافظة لمدة 15 عاما.

كما يهدف المشروع يهدف لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي، على أن يكون الطرح للتشغيل والإدارة لمرافق النقل الحالية مع بقاء الملكية للمحافظة، كما سيتم توفير خدمات نقل متميزة للركاب.

كما تم الاتفاق على طرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة، وربط المحافظة بخارجها من المحافظات المجاورة، بالاضافة إلى وجود رقابة من المحافظة الى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة.